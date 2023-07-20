تكنولوجيا: وان بلس تخطط للإعلان عن هاتف OnePlus 12 في شهر يناير من 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط وان بلس للإعلان عن هاتف OnePlus 12 في حدث يعقد في شهر يناير من عام 2024.

قدم “Max Jambor” تفاصيل حول الموعد المتوقع للإعلان عن هاتف OnePlus 12 خلال الأسبوع الماضي، حيث أشار إلى أن شركة وان بلس تخطط للكشف عن هذا الإصدار في شهر ديسمبر في السوق الصيني، واليوم يؤكد مصدر التسريبات على أن الهاتف يتوفر في الأسواق العالمية والسوق الهندي في شهر يناير من العام المقبل.

ولقد رصدت بعض التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد مؤخراً، كُشِف من خلالها عن تصميم هذا الإصدار، كما أكدت التسريبات على أن هاتف OnePlus 12 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3.

أيضاً تقدم وان بلس الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

كما يأتي الهاتف بواجهة OxygenOS 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، أيضاً من المقرر أن ينطلق OnePlus 12 بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض QHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

ويضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر periscope بدقة 64 ميجا بيكسل لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5400 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

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