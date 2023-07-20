شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل يصيب تطبيقات الطرف الأول من جوجل لبعض مستخدمى Pixel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مستخدمو الهواتف الذكية "بكسل" خطأً جديدًا يؤدي إلى تعطل تطبيقات متعددة على أجهزتهم، تتضمن تطبيقات الطرف الأول من جوجل مثل Gmail والرسائل وكروم وحتى بعض تطبيقات الطرف الثالث.

وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، انتقل العديد من مستخدمي بكسل إلى Reddit للإبلاغ عن أحدث مشكلة.

في الوقت الحالي، لا يوجد أي حل دائم لمشكلة تعطل هذا التطبيق ولم تعترف جوجل رسميًا بالمشكلة بعد.

خلص بعض مستخدمي Reddit إلى أن هذه المشكلة تحدث بسبب تحديث WebView لنظام أندرويد، وتؤثر المشكلة على كل من طرازات الهواتف الذكية الجديدة والقديمة من بكسل.

يدعي التقرير أن المشكلة تنتشر تدريجيًا، ومع ذلك لم تؤثر على جميع مستخدمي Pixel حتى الآن.





كيف تؤثر هذه المشكلة على المستخدمين؟

معظم المستخدمين الذين أبلغوا عن أحدث إصدار يمتلكون طرز هواتف ذكية بما في ذلك Pixel 5 و Pixel 6 و Pixel 6 Pro و Pixel 7 و Pixel 7 Pro، يدعي مستخدمو Pixel هؤلاء أن التطبيقات المتأثرة تتعطل بعد خمس ثوانٍ فقط من إطلاقها.





الحلول المؤقتة لحل المشكلة

لا يوجد حل محدد للمشكلة حيث اقترح العديد من المستخدمين المتأثرين حلولاً مؤقتة مختلفة للمشكلة، كما لاحظ بعض المستخدمين أنه تم حل المشكلة بنفسها بينما ذكر آخرون أن إعادة التشغيل لا يبدو أنها تحل المشكلة، واقترح مستخدمون آخرون أن المشكلة تتعلق بخدمات شركة الاتصالات ونصحوا الآخرين بإلغاء تثبيت تحديثات الخدمة، كما ادعى العديد من المستخدمين أن المشكلة كانت بسبب تحديث WebView لنظام أندرويد.

تتيح أداة WebView للمستخدمين الوصول إلى متصفح كروم داخل التطبيقات لعرض المعلومات من صفحة الويب دون مغادرة التطبيق.

لاحظ المستخدمون أنه نظرًا لأن العديد من التطبيقات تستخدم الأداة، فقد يؤدي التحديث السيئ لنفسها إلى تعطل التطبيق.

ذكر التقرير أيضًا أن إلغاء تثبيت آخر تحديث لنظام Android WebView حل المشكلة لعدد قليل من المستخدمين.