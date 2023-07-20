تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يتوفر الآن رسمياً للساعات الذكية بنظام Wear OS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوفر الإصدار الثابت من تطبيق WhatsApp الآن رسمياً للساعات الذكية التي تعمل بنظام تشغيل Wear OS.

أنطلقت الإصدارات التجريبية من تطبيق WhatsApp المخصص لساعات Wear OS الذكية خلال الفترة الماضية لدعم المستخدمين بإصدار مخصص من التطبيق للساعات الذكية، واليوم يتوفر الإصدار الثابت من التطبيق بالفعل.

ولتثبيت الإصدار المخصص من تطبيق WhatsApp على الساعات الذكية يتطلب تحديث الساعة إلى إصدار Wear OS 3 من نظام التشغيل، على أن يتاح للساعات الذكية التي تدعم الإتصال بالشبكات الخلوية تحميل التطبيق مباشرة.

يذكر أن توفر التطبيق للساعات الذكية يأتي قبل إعلان سامسونج عن الجيل الجديد من الساعات الذكية خلال الأسبوع المقبل.

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