شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطلق تطبيقًا مستقلاً للساعات الذكية التى تعمل بنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي رسمياً عن تطبيق واتساب مخصص للساعات الذكية التي تعمل على نظام التشغيل Google Wear OS، سيسمح التطبيق للمستخدمين بالرد على الرسائل واستقبال مكالمات VoIP مباشرة من ساعتهم الذكية، حيث لن يُطلب من المستخدمين توصيل هواتفهم بالساعة الذكية.

وبدأت ميتا بالفعل في طرح أحدث تطبيق WearOS المتوافق مع الساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS 3، سيسمح التطبيق للمستخدمين بإرسال واستقبال النصوص والرموز التعبيرية والردود السريعة بالإضافة إلى تسجيل الرسائل الصوتية مباشرة من معصمهم، وهو تطبيق متاح لمختبري الإصدارات منذ أكثر من شهر ونص.

كما تم الإعلان عن تطبيق واتساب المستقل لـ WearOS من قبل جوجل خلال مؤتمر المطورين السنوي للشركة ، I / O 2023 في مايو الماضي.

والتطبيق الذي طال انتظاره متاح لمختبري الإصدارات التجريبية منذ أكثر من شهر، بصرف النظر عن تطبيق واتساب، كشفت جوجل أيضًا عن تطبيقات Wear OS الأخرى التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك Spotify و Peloton.

أعلنت الشركة أيضًا عن تحديثات لتطبيقاتها الخاصة، مثل Google Home و Gmail والتقويم ، لتقديم تجربة محسّنة على الساعات الذكية المستندة إلى Wear OS.

ولا يحتوي نظام watchOS من آبل حاليًا على تطبيق واتساب مخصص، ما يجعل مستخدمي Apple Watch غير قادرين على إنشاء محادثات جديدة أو إجراء مكالمات عبر واتساب من خلال الساعة الذكية.

ومع ذلك يسمح عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو لمستخدميه بفحص رسائلهم الواردة والرد عليها من شاشة Apple Watch الخاصة بهم.

لذلك يحتاج المستخدمون إلى تمكين إعدادات الإشعار المطلوبة على أجهزة آيفون الخاصة بهم، من المرجح أن يساعد تطبيق WearOS WhatsApp Google على التنافس بشكل أفضل مع سيطرة Apple Watch في السوق، كما سيشجع هذا أيضًا المطورين على جلب تطبيقات وتجارب جديدة إلى النظام الأساسي.