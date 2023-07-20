شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أبل تطور "Apple GPT".. أكبر منافس منتظر لـChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطور شركة أبل أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للتنافس مع أمثال ChatGPT من OpenAI و Google Bard، حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر لـ Bloomberg.

ويعني ذلك أن الرئيس التنفيذي تيم كوك جاهز أخيرًا للتنافس وجهاً لوجه مع العملاقين اللذين تفوقا حتى الآن في منافسة الذكاء الاصطناعي الجديدة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، أنهت شركة أبل العمل لنماذجها اللغوية الكبيرة، الأنظمة التي تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي للمحادثات، والتي تسميها "Ajax".

وأنشأت الشركة إطار عمل Ajax جزئيًا، لتأسيس أساس لتطوير التعلم الآلي لمواكبة التقدم السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية، زاعتبارًا من هذا الأسبوع، استخدمت الشركة "Ajax" لإنشاء روبوت محادثة AI للمحادثة يشبه ChatGPT الذي يطلق عليه بعض العمال اسم "Apple GPT".

يبدو أن تطوير صانع iPhone لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة به هو جزء من جهود الشركة للاستفادة من شهرة الذكاء الاصطناعي والتنافس مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Google و Microsoft التي أصدرت مؤخرًا روبوتات دردشة AI الخاصة بها.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة خلال مكالمة أرباح في فبراير: "نرى إمكانات هائلة في هذا المجال للتأثير فعليًا على كل ما نقوم به ... سيؤثر ذلك على كل منتج وكل خدمة لدينا".

ومع ذلك، يبدو أن صانع iPhone ليس في عجلة من أمره لإطلاق منتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة في أي وقت قريب.