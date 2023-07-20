شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: استخدام Threads ينخفض إلى حوالى 6 دقائق يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد تطبيق Threads المستخدمين يوميًا بالسرعة التي اكتسبتها بها، وانخفض متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون في الولايات المتحدة يوميًا في التمرير عبر التطبيق الجديد إلى أقل من ثلث ما كان عليه في ذروته، وفقًا لبيانات استندت في تقديراتها إلى استخدام التطبيق على هواتف Android.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، كان التطبيق في 7 يوليو، أي بعد يومين من الإطلاق، يتم استخدامه لمدة 21 دقيقة في اليوم في المتوسط، لكن هذا الوقت الإجمالي انخفض مع تقدم الوقت، حيث بلغ متوسط مدة الاستخدام المستخدمين إلى ما يزيد قليلاً عن 6 دقائق من النشاط اليومي.

وانخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا لـ Threads،على أجهزة Android بنسبة تزيد عن 50٪، وذلك من 49 مليونًا إلى 23.6 مليونًا، في نفس الإطار الزمني.

جدير بالذكر أن Threads حقق أكثر من 10 ملايين مستخدم بعد سبع ساعات فقط من إطلاقه، وفقًا لمارك زوكربيرج، وبعد خمسة أيام تجاوز Threads أكثر من 100 مليون اشتراك، لكن يجب على Meta إيجاد طريقة لإقناع المستخدمين بالاستمرار في العودة إلى المنصة إذا كانت ترغب في منافسة منصة Twitter والمحافظة على نجاحها عند الإطلاق.

لا يزال Threads يفتقر إلى العديد من الميزات التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من Twitter، مثل علامات التصنيف وصفحة استكشاف للمواضيع الشائعة وإصدار موقع ويب مميز من النظام الأساسي.