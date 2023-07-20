علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط سوني لإطلاق جهاز PS5 Slim هذا العام

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت بعض التسريبات التي نشرت مؤخراً خطط سوني لإطلاق إصدار جديد من أجهزة الألعاب بعنوان “PS5 Slim”، على أن يتوفر في الأسواق لاحقاً هذا العام.

كشفت التسريبات التي نشرت عبر “Tom Henderson” مؤخراً عن تحديث جديد من جهاز PlayStation 5 يصل للأسواق هذا العام، والذي يعرف الآن بجهاز “PS5 Gen 2” أو قد يعرف لاحقاً بجهاز PlayStation 5 Slim أو PlayStation 5 Pro.

وتشير التوقعات إلى أن التحديث الجديد لجهاز الألعاب سيكون إصدار يتضمن محرك لتشغيل الأقراص قابل للفصل، على أن يكون نموذج محسن من جهاز ألعاب PS5.

وتشير التسريبات إلى أن سوني قد بدأت بالفعل في إنتاج هذا الإصدار منذ بضعة أشهر، ومن المتوقع أن يتم الكشف رسمياً عن هذا الإصدار في حدث يعقد في شهر سبتمبر من 2023.

وتشير التوقعات إلى أن الجهاز ينطلق بعلامة “PS5 Slim” التجارية، ومن المتوقع أيضاً أن يتوفر الجهاز بسعر 399 دولار.

من جانب أخر أشار حساب @Shpeshal_Nick على منصة تويتر أن شركة سوني تستعد لعقد حدث PlayStation في شهر أغسطس، ومن المتوقع أن تكشف عن إصدار Slim خلال الحدث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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