تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى خطط سوني لإطلاق جهاز PS5 Slim هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت بعض التسريبات التي نشرت مؤخراً خطط سوني لإطلاق إصدار جديد من أجهزة الألعاب بعنوان “PS5 Slim”، على أن يتوفر في الأسواق لاحقاً هذا العام.

كشفت التسريبات التي نشرت عبر “Tom Henderson” مؤخراً عن تحديث جديد من جهاز PlayStation 5 يصل للأسواق هذا العام، والذي يعرف الآن بجهاز “PS5 Gen 2” أو قد يعرف لاحقاً بجهاز PlayStation 5 Slim أو PlayStation 5 Pro.

وتشير التوقعات إلى أن التحديث الجديد لجهاز الألعاب سيكون إصدار يتضمن محرك لتشغيل الأقراص قابل للفصل، على أن يكون نموذج محسن من جهاز ألعاب PS5.

وتشير التسريبات إلى أن سوني قد بدأت بالفعل في إنتاج هذا الإصدار منذ بضعة أشهر، ومن المتوقع أن يتم الكشف رسمياً عن هذا الإصدار في حدث يعقد في شهر سبتمبر من 2023.

وتشير التوقعات إلى أن الجهاز ينطلق بعلامة “PS5 Slim” التجارية، ومن المتوقع أيضاً أن يتوفر الجهاز بسعر 399 دولار.

من جانب أخر أشار حساب @Shpeshal_Nick على منصة تويتر أن شركة سوني تستعد لعقد حدث PlayStation في شهر أغسطس، ومن المتوقع أن تكشف عن إصدار Slim خلال الحدث.

المصدر

اعلان





