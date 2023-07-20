تكنولوجيا: هاتف Oppo K11 يأتي قريباً بمعالج Snapdragon 782G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Oppo هاتف Oppo K11 للأسواق قريباً برقاقة معالج Snapdragon 782G، وذاكرة 12 جيجا بايت رام وتصميم يحاكي OnePlus Nord CE 3.

رصد هاتف Oppo K11 في قاعدة بيانات AnTuTu قبل الإعلان المرتقب عن الهاتف في 25 من يوليو، ولقد أوضحت الإعلانات التشويقية التي نشرت اليوم بعض من مواصفات هذا الإصدار.

ويأتي هاتف Oppo K11 بتصميم يحاكي إصدار وان بلس OnePlus Nord CE 3، كما أكد إعلان Oppo التشويقي على أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 782G.

وتتميز رقاقة Snapdragon 782G بعملية تصنيع TSMC بدقة 6 نانومتر، وسرعة 2.7GHz، ولقد سجلت الرقاقة في إختبارات AnTuTu عدد 719702 نقطة.

أيضاً أكد إعلان تشويقي أخر على أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف ذاكرة إفتراضية بسعة 8 جيجا بايت رام، أيضاً يدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

ولقد أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن هاتف Oppo K11 يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، وفي إعدادات الكاميرة تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم كاميرة رئيسية بمستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجا بيكسل، مع ميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

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