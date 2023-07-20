شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تضيف ما يقرب من 6 ملايين مشترك جديد وسط حملة مشاركة كلمات المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محاولات Netflix في اتخاذ إجراءات صارمة بشأن مشاركة كلمات المرور تؤتي ثمارها، وأبلغت الشركة عن نمو كبير في عدد المشتركين في الأشهر التي أعقبت دفعها لمنع المستخدمين من مشاركة الحسابات مع أشخاص خارج أسرهم.

وأضافت شركة البث ما يقرب من 6 ملايين مشترك مدفوع، بزيادة قدرها 8% خلال الربع الثاني من عام 2023، وتؤكد النتائج التقارير السابقة من بيانات الجهات الخارجية التي أشارت إلى أن القيود المشددة كانت تعمل.

وفي رسالة إلى المساهمين، قالت الشركة إن دفعها لوقف مشاركة كلمات المرور لم ينتج عنه عمليات إلغاء جماعية وبدلاً من ذلك شجعت المزيد من الأشخاص على الاشتراك في حساباتهم الخاصة.

وكتبت الشركة: "كان رد فعل الإلغاء منخفضًا، وبينما لا نزال في المراحل الأولى من تحقيق الدخل، نشهد تحويلًا صحيًا لأسر المقترضين إلى عضوية Netflix مدفوعة بالكامل بالإضافة إلى استيعاب ميزة الأعضاء الإضافية لدينا".

بالإضافة إلى تقييد مشاركة الحساب، بدأت الشركة في تقديم "المشاركة المدفوعة"، والتي تسمح للمشتركين بالدفع لإضافة "عضو إضافي" إلى حسابهم مقابل 8 دولارات شهريًا، وهذا الخيار متاح الآن في أكثر من 100 دولة، وفقًا لـ Netflix. تعمل الشركة أيضًا على تبسيط خططها، مؤكدة أنها ألغت خطتها "الأساسية" البالغة 10 دولارات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعد إلغاء الخطة لأول مرة في كندا.

وتقول Netflix إنها ستستمر في تقييد مشاركة كلمات المرور في البلدان القليلة المتبقية التي لم تفعل ذلك فيها بالفعل، بما في ذلك الهند وإندونيسيا وكينيا وكرواتيا.

تشير الشركة إلى أنها لن تقدم خيار "العضوية الإضافية" في هذه المناطق لأنها خفضت الأسعار بالفعل في العديد من هذه البلدان. بدلاً من ذلك، تقول الشركة إن الأشخاص يمكنهم استخدام أداتها لنقل ملفهم الشخصي إلى حساب جديد.

كما تطرقت القناة لفترة وجيزة إلى الإضرابات المستمرة بين الممثلين والكتاب في هوليوود، مشيرة إلى أنها خفضت التقديرات - بمقدار 1.5 مليار دولار - لمقدار الأموال التي كانت تتوقع إنفاقها بسبب الإضراب المستمر، لكن خلال مقابلة على الهواء مباشرة حول نتائج الشركة ، قال الرئيس التنفيذي المشارك تيد ساراندوس إن الشركة لا تريد إضرابًا، وقال "نحن على الطاولة وسنحاول التوصل إلى حل عادل".