شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تفتح برنامجها البحثى Research للباحثين فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح تطبيق الفيديو القصير TikTok، برمجياته البحثية للباحثين في أوروبا قبل قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تتطلب بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى عبر الإنترنت.

TikTok، المملوكة لمجموعة التكنولوجيا الصينية ByteDance ، هي واحدة من 19 منصة ومحركات بحث عبر الإنترنت تخضع لمتطلبات أكثر صرامة ستبدأ اعتبارًا من أغسطس بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وفقاً لموقع gadgets360.

وقالت الشركة إنها لا تزال تنتظر من المفوضية الأوروبية تحديد الشروط الفنية لواجهة برمجة التطبيقات (API) للوصول إلى بياناتها لكنها قررت المضي قدمًا على أي حال.

وقال تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي في بيان: "تقوم TikTok بشكل استباقي بطرح واجهة برمجة تطبيقات Research الخاصة بها قبل المزيد من الإرشادات الفنية وإطلاق مكتبة محتوى تجارية قبل الموعد النهائي للامتثال لـ DSA".

"سيحتاج جميع الباحثين إلى امتلاك حساب TikTok للمطورين وأن يكونوا موجودين في الولايات المتحدة أو أوروبا للوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات الأبحاث الخاصة بنا".

وأصدرت الشركة نسخة أولية من Research API للباحثين الأكاديميين في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

كما سمح TikTok اليوم الخميس للباحثين بالوصول إلى المحتوى التجاري API.

للامتثال لقواعد DSA بشأن الشفافية في الإعلانات المدفوعة ، وفتحت الشركة قاعدة بياناتها بمعلومات حول الإعلانات المدفوعة والبيانات الوصفية للإعلان.