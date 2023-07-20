شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أكبر ساعة شمسية فى العالم؟.. تعمل كمزود للطاقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض كقطعة فنية فى هيوستن توصف بأنها "أكبر ساعة شمسية فى العالم" ستنتج الطاقة الشمسية للمجتمع المحلى.

Arco del Tiempo المذهل (قوس الزمن) هو من ابتكار الفنان والمهندس المعماري ريكاردو ماريانو المقيم في برلين، وسيتم تثبيته في منطقة إيست إند بمدينة تكساس في عام 2024.

وسيعمل الهيكل الذي يبلغ ارتفاعه 100 قدم كجهاز قياس الوقت، وشاشة عرض ضوئية، وتركيب شمسي يولد 400000 كيلووات فى ساعة من الطاقة كل عام.

وتم تصميمه بطريقة تشع ضوء الشمس على سطح متنزه Guadalupe Plaza في هيوستن، مع تغيير أنماط الضوء وفقًا لموقع الشمس.

وستولد الألواح الشمسية الموضوعة على الجزء الخارجي المواجه للجنوب من التمثال طاقة مكافئة لطلب 40 منزلاً محليًا وتعوض أكثر من 100 ٪ من الطلب على الطاقة في Talento Bilingüe de Houston القريب ، وهو مركز ثقافي لاتيني مملوك للمدينة لأداء الفنون فى الطرف الشرقى.

"بعيدًا عن نقطة التعادل، والتي سيتم تتبعها والاحتفاء بها مع المجتمع، سيعيش العمل الفني كمساهم إيجابي صافي في مناخ صحي وسيكون الكوكب في وضع أفضل لوجوده،" وفقًا لـ Land Art Generator ، منظمة غير ربحية ساعدت في تحقيق المشروع من خلال اهتمامها بمعالجة أزمة المناخ بهياكل أصلية تجمع بين الوظيفة والفن.

ووصف ريكاردو ماريانو عمله بأنه "مثال عملي لتوضيح حركة الأرض حول الشمس بطريقة مرحة" ، مضيفًا أنه في الليل سيتم استخدام المساحة داخل القوس للمناسبات العامة.

وعلق رئيس البلدية المحلي سيلفستر تورنر قائلاً: "هذا العمل الفني الفريد هو أكثر من مجرد تمثال إنها محطة طاقة متجددة للطاقة كما إنه نصب تذكاري لعصر جديد من الطاقة ".

وأضاف تيرنر: "لطالما وقفت مدينة هيوستن في طليعة الابتكار في مجال الطاقة ، ويقف عمل Arco del Tiempo الفني في هذا التقليد، حيث يسلط الضوء على دور هيوستن كمدينة فنية وكرائد عالمي فى تحول الطاقة".