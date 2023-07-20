تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف nubia Z50S Pro بمعالج Snapdragon 8+ Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ZTE رسمياً اليوم عن هاتف nubia Z50S Pro الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 8+ Gen 2، ويضم عدسات ببعد بؤري 35مم، ويتوفر بسعر يبدأ من 515 دولار.

يتميز هاتف nubia Z50S Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1260 في 2800 بيكسل، بكثافة عرض 452 بيكسل لكل إنش، كما يتميز بأبعاد 20:9، وألوان بعمق 10بت، مع تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، وتعتيم DC بمعدل 2160Hz.

وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 1000Hz، أو معدل 720Hz مع اللمس المتعدد على الشاشة.

أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم 1/1.49، مع فتحة عدسات f/1.59، ويضم هذا المستشعر عدسات 1G+6P والتي تتميز ببعد بؤري 35مم.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع ببعد بؤري 13مم وفتحة عدسات f/2.0، وتدعم الكاميرة أيضاً لقطات macro عند 2.5سم، ويأتي المستشعر الثالث بعدسات tele بدقة 16 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.4 والذي يدعم التثبيت البصري.

ويدعم هاتف nubia Z50S Pro رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 2 بسرعة 3.36GHz، ويأتي الهاتف بنظام تبريد كبير 4233مم مربع.

كما يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5100 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ويتوفر الهاتف للحجز المسبق في السوق الصيني اليوم على أن يبدأ البيع في 27 من يوليو، ويتوفر ZTE nubia Z50S Pro بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 515 دولار.

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