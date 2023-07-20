تكنولوجيا: هاتف vivo Y27 ينطلق رسمياً برقاقة معالج Helio G85 وسعر 155 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo اليوم عن هاتف vivo Y27 الذي ينطلق برقاقة Helio G85، وإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، وسعر يبدأ من 155 دولار.

يتميز هاتف vivo Y27 بشاشة IPS LCD بحجم 6.64 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر portrait بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم vivo Y27 رقاقة معالج Helio G85، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع ذاكرة إفتراضية 6 جيجا بايت رام من خلال ميزة “Extended RAM 3.0”.

كما يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة Funtouch 13.

ومن المقرر أن ينطلق vivo Y27 بعدد ثلاثة من الإختيارات في الألوان تشمل الأزرق، والأخضر وأيضاً اللون الأسود، بسعر يبدأ من 155 دولار.

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