شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يستنكر ما يجرى فى الاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه الاقتصاد العالمى العديد من الاضطرابات خلال السنوات الثلاث الماضية خاصة مع جائحة COVID-19، والتضخم، ورفع أسعار الفائدة، ومخاوف الركود، وأصبح الموقف صعب ومحير حتى لإيلون ماسك، صاحب لقب أغنى رجل في التاريخ، رئيس العديد من شركات التكنولوجيا ذات الرؤية المستقبلية، الذى تحدث غاضبًا وعبر عن مشاعر الكثيرين.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات، خلال مكالمة عن الأرباح في الربع الثاني مع المحللين، "نحن في أوقات عصيبة".

وأضاف مستنكرا: "ليس لدي كرة بلورية للاقتصاد العالمي.. سأقدر ذلك حقًا، إذا كان بإمكاني استعارة تلك الكرة البلورية التي تعرفني ما يحدث".

وقال في منصة المستثمرين أن "تحديات هذه الأوقات المجهولة لم تنته بعد".

خفضت تسلا بالفعل أسعار سياراتها الكهربائية، مرارًا وتكرارًا هذا العام ليس فقط لمواكبة المنافسة ولكن أيضًا الاقتصاد، حيث أوضح ماسك: "كان علينا أن نفعل شيئًا حيال ذلك."

وقال ماسك: "شراء سيارة جديدة هو قرار كبير بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، لذلك في أي وقت يكون فيه عدم استقرار اقتصادي، يتوقف الناس عمومًا عن شراء سيارة جديدة على الأقل ليروا ما سيحدث".

اعتمادًا على ما يحدث فى الأوقات الراهنة، أشار ماسك إلى أن صانع السيارات الكهربائية قد يخفض الأسعار مرة أخرى لتعزيز المبيعات.

وأضاف خلال المكالمة "أعتقد أنه من المنطقي التضحية بالهوامش لصالح تصنيع المزيد من المركبات".

أعلنت شركة تسلا عن تحقيق إيرادات عالية بلغت 24.93 مليار دولار، متجاوزة 24.47 مليار دولار التي توقعها المحللون، وجاءت ربحية السهم عند 91 سنتًا للسهم المعدلة، متجاوزة 82 سنتًا للسهم الذي توقعه المحللون.