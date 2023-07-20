شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 15 قمراً صناعياً إلى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صاروخ فالكون 9 عدد 15 قمراً صناعياً من Starlink باتجاه المدار اليوم الخميس (20 يوليو) وعاد للهبوط على متن سفينة في البحر.

أقلعت الطائرة فالكون 9 من قاعدة فاندنبرج للقوة الفضائية الضبابية في ولاية كاليفورنيا اليوم الخميس بعد تأخير لمدة يوم واحد.

كان من المقرر أن يتم الإطلاق في وقت مبكر من يوم الأربعاء (19 يوليو)، لكن سبيس إكس SpaceX أجهضت المحاولة مع بقاء خمس ثوانٍ في العد التنازلي بعد تلقي تنبيه من المرحلة العليا للصاروخ، وفقاً لموقع space.

انطلق Falcon 9 من الأرض اليوم الخميس دون مشاكل، وعادت مرحلته الأولى إلى الأرض كما هو مخطط لها أيضًا، ووصل المعزز إلى هبوطه العمودي على طائرة سبيس إكس بدون طيار بالطبع ما زلت أحبك بعد حوالي 9.5 دقيقة من الإطلاق.

كانت هذه هي المرة العاشرة للإقلاع والهبوط لهذا المعزز، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، الرقم القياسي للمرحلة الأولى من فالكون 9 هو 16.

استمرت المرحلة العليا من فالكون 9 في حمل 15 مركبة فضائية ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض (LEO)، وقال زاكاري لوبين من سبيس إكس خلال البث الشبكي للإطلاق، وإنه سيتم نشر الأقمار الصناعية هناك بعد حوالي 15 دقيقة من الإطلاق، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت للحصول على تأكيد لهذا النجاح.

وأضاف لوبن أن انطلاق اليوم كان المهمة المدارية رقم 48 لسبيس إكس لهذا العام.

Starlink هي كوكبة SpaceX من الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض، والتي تتكون حاليًا من 4450 مركبة فضائية عاملة في المدار الأرضي المنخفض، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتعقب الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.

وسيستمر هذا الرقم في الارتفاع في المستقبل، لدى SpaceX الإذن بنشر 12000 قمر صناعي من Starlink وتقدمت بطلب للحصول على الموافقة لنشر 30000 آخر فوق ذلك.