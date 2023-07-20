تكنولوجيا: هواوي تقدم تصميم “Dynamic Island” في سلسلة Mate 60

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط العملاق الصيني هواوي لجلب نظام “Dynamic Island” في سلسلة Mate 60 القادمة.

تستعد شركة هواوي لإجراء بعض التغييرات على تصميم الكاميرة الأمامية المزدوجة في فتحات الشاشة في سلسلة Mate 60، والتي قدمت في إصدارات الشركة السابقة من سلسلة Mate 40 وP40 في 2020.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الأخيرة أن تعمل هواوي على فصل الكاميرات الأمامية في فتحات الشاشة عن مستشعر 3D ToF في سلسلة Mate 60 المقرر إطلاقها رسمياً في خريف هذا العام.

وتأتي الكاميرة الأمامية المزدوجة في فتحات الشاشة بالتصميم الجديد في سلسلة Mate 60 لدعم هذه الإصدارات بنظام “Dynamic Island” الذي إشتهرت به إصدارات ابل من هواتف iPhone 14 Pro.

ولقد بدأت هواوي في تبني تصميم الكاميرة الأمامية المزدوجة التي تتضمن مستشعر ToF منذ عام 2019 في سلسلة Mate 30، ومن ثم قدم هذا التصميم في سلسلة هواتف Huawei P.

ومن المتوقع أن تطور هواوي مميزات برمجية على غرار ما قدمت ابل لدعم السلسلة القادمة بتجربة تفاعلية في الجزء الخاص بالكاميرة الأمامية ليدعم تنفيذ مهام في التطبيقات، أو عرض الإشعارات، لذا نترقب مزيد من التفاصيل لاحقاً من العملاق الصيني هواوي.

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