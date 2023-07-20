شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية يكشف لغز لون بحيرة ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية هذه الصورة لجزء قصير يبلغ طوله 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من بحيرة ناصر، إحدى أكبر البحيرات الاصطناعية في العالم، تشكل الخزان الذي يبلغ طوله 500 كيلومتر (300 ميل) تقريبًا بعد بناء السد العالي في أسوان عبر نهر النيل في أسوان، وتم تسمية الثلثين الشماليين من البحيرة في مصر على اسم الرئيس السابق للبلاد، جمال عبد الناصر، المسؤول إلى حد كبير عن الشروع في بناء السد، ويُعرف الجزء السوداني أيضًا باسم بحيرة النوبة، وفقاً لموقع scitechdaily.

إحدى السمات البارزة في هذه الصورة هي ثنائية المناظر الطبيعية على جانبي البحيرة، تتميز الجيولوجيا في هذه المنطقة بالحجر الرملي متوسط الحبيبات الخشنة، ويرجع اختلاف اللون بين الضفتين الغربية والشرقية إلى الرمال السمراء التي تغطي الصخور الأساسية على تلك الضفة، في المقابل، تتميز الضفة الشرقية بأسطح صخرية مكشوفة مع تغطية قليلة أو معدومة من الرمال، وذلك لأن نقل الرياح غير كافٍ لنقل الرمال عبر وادي النيل.

تم الحصول على صورة رائد الفضاء ISS069-E-442 في 1 أبريل 2023، باستخدام كاميرا نيكون D5 الرقمية باستخدام طول بؤري يبلغ 50 ملم، ويتم توفيره من قبل مرفق مراقبة الأرض التابع لمحطة الفضاء الدولية ISS ووحدة علوم الأرض والاستشعار عن بعد، مركز جونسون للفضاء.

التقط الصورة أحد أفراد طاقم إكسبيديشن 69، وتم اقتصاص الصورة وتحسينها لتحسين التباين، وتمت إزالة عيوب العدسة.

يدعم برنامج محطة الفضاء الدولية المختبر كجزء من المختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية لمساعدة رواد الفضاء على التقاط صور للأرض ستكون ذات قيمة أكبر للعلماء والجمهور.