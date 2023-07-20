شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح تحديثا يسهل إرسال الرسائل إلى الأرقام غير المحفوظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح واتساب تحديث جديد يتيح لك الوصول إلى من تريد دون الحاجة إلى حفظ معلوماتهم أولاً، وأصبح مراسلة أشخاص جدد على وشك أن تصبح أكثر بساطة من أن تقوم بتسجيل أسمائهم أولا حسبما أفاد موقع WABetaInfo.

هذا صحيح، لا مزيد من جهات الاتصال المحفوظة في "Lisa library" أو "Paul apartment on South 4th" للأشخاص الذين تتواصل معهم عبر WhatsApp مرة واحدة ولا تتحدث معهم مرة أخرى أبدًا، وفقا لتقرير engadget.

ويمكنك تجربة هذه الميزة الجديدة كثيرًا بالطريقة نفسها التي ستبدأ بها أي رسالة، اضغط فوق زر الرسالة الجديدة على شاشتك الرئيسية (أعلى اليمين لأجهزة Apple ، وأسفل اليمين لأجهزة Android) ثم اكتب الرقم في شريط البحث، وسيظهر الرقم تحت فئة "ليس في جهات الاتصال الخاصة بك." على يسار رقم الشخص وصورة ملفه الشخصي، يوجد خيار للضغط على "الدردشة"، مما ينقلك إلى محادثة معه مباشرة.

حتى الآن، تضمنت الاستثناءات الوحيدة بدء محادثة عبر رابط ويب أو الرد على الأرقام غير المحفوظة في الدردشات الجماعية، ولكن ، لا يزال هذا يتطلب منك الدخول إلى محادثة من خلال رمز الاستجابة السريعة أو دعوة من شخص تعرفه بالفعل.

ويتم طرح آخر تحديث لـ WhatsApp لجميع المستخدمين، لذا يجب أن تكون قادرًا على استخدام الميزة الجديدة قريبًا.