تكنولوجيا: TSMC تخطط لإطلاق نموذج محسن جديد من الشرائح بدقة 3 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق تصنيع الشرائح TSMC في العمل على نموذج محسن جديد من عملية التصنيع المميزة بدقة 3 نانومتر.

تحظى شركة TSMC بالريادة في سوق تصنيع الرقاقات، حيث تقدم قريباً للأسواق أولى الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، والتي تتوفر في البداية في أجهزة ابل.

وتؤكد التقارير الأخيرة على أن إيرادات TSMC من الشرائح المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر تصل إلى نسبة 55% فقط، بينما تحقق سامسونج إيرادات بنسبة 60%.

وتشير أحدث التقارير إلى أن شركة TSMC تخطط لتحقيق إنتعاش للإيرادات من خلال نموذج جديد من الشرائح المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر قيد التطوير في الفترة الحالية.

أيضاً أوضحت التفاصيل التي جاءت حول عملية التصنيع الجديدة أن النموذج الجديد يأتي بتحسنات في الآداء، كما تترقب الكثير من الشركات عملية التصنيع الجديدة، حيث تستخدم ابل عقدة التصنيع الجديدة في رقاقات A17 و M2 القادمة.

المصدر

اعلان





