تكنولوجيا: هواوي تطلق إصدار خاص من ساعة Huawei Watch Fit الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي عن إصدارها الخاص من ساعة Huawei Watch Fit الذكية، التي تتميز بشاشة HD AMOLED، وتأتي بنظام GPS مدمج.

ينطلق الإصدار الخاص من ساعة Huawei Watch Fit الذكية للأسواق العالمية بشاشة AMOLED بحجم 1.64 إنش، والتي تدعم ميزة “Always-on”، كما تأتي الساعة الذكية بنظام GPS.

وتدعم الساعة الذكية عمر تشغيل يصل إلى 9 أيام، كما تدعم أكثر من 100 نمط رياضي، أيضاً تتوفر الساعة الذكية بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأسود، والوردي، وأيضاً اللون الأخضر.

كما تتميز الساعة الذكية بتصميم خفيف الوزن 21 جرام، ونحيف 10.7مم، وتشغل الشاشة نسبة 70% من إطار الساعة الذكية، كما تتميز الشاشة بدقة 456 في 280 بيكسل، وكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، وتدعم إنتاج حتى 16.7 مليون لون.

أيضاً تقدم هواوي للساعة الذكية أكثر من 10000 من الواجهات، وتدعم الساعة الذكية خوارزمية الذكاء الإصطناعي HUAWEI TruSeen 5.0.

وتدعم Huawei Watch Fit رصد معدل ضربات القلب على مدار الساعة بدقة أعلى بنسبة 10%، مع تحسينات في رصد حالة المستخدم أثناء النوم بنسبة 10%، وتتوفر الساعة الذكية بسعر 104 دولار.

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