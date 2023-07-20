تكنولوجيا: هواوي تطلق جهاز Huawei MatePad 11.5 للعام 2023 في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي في السوق الصيني اليوم جهاز Huawei MatePad 11.5 للعام 2023، بقدرة بطارية 7700 mAh، ومعالج Snapdragon 7 Gen 1.

يتميز جهاز MatePad الجديد من هواوي بحجم شاشة 11.5 إنش ودقة عرض 2200 في 1440 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وأبعاد 3:2، وتدعم الشاشة معايير TÜV Rheinland لحماية العين من تأثير الإضاءة الزرقاء، أيضاً يدعم الجهاز الجيل الثاني من قلم M-Pencil.

ويتميز الجهاز بتصميم معدني بسماكة 6.85مم، ووزن 499 جرام، كما يتوفر الجهاز بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأزرق، والرمادي وأيضاً الفضي.

كما يدعم جهاز MatePad 11.5 رقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً يأتي الجهاز اللوحي بمستشعر للكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

وينطلق MatePad 11.5 (2023) بنظام تشغيل HarmonyOS 3.1، ويضم بطارية بقدرة 7700 mAh التي تدعم الجهاز بعمر شحن 37 يوم في وضع الإستعداد، كما يدعم الجهاز اللوحي تقنية الشحن السريع بقدرة 20W، ويضم 4 من المكبرات الصوتية، مع خوارزمية Histen8.1 للصوتيات، ويتوفر الجهاز اللوحي بسعر يبدأ من 264 دولار.

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