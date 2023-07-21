شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تروكولر تطلق خدمة ذكية تساعد المستخدمين على التعامل مع مكالمات الاحتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت تروكولر مؤخرًا ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الأشخاص على التعامل مع مكالمات الاحتيال، من خلال تقديم Truecaller Assistant، كشفت الشركة أن هذه الميزة الجديدة تستفيد من التعلم الآلي والاتصالات الهاتفية السحابية لفحص المكالمات وتحديدها، مما يساعد المستخدمين على تحديد المتصلين لتجنب مكالمات البريد العشوائي غير الضرورية أو المحتملة.

وخدمة Truecaller Assistant متاحة حاليًا لمستخدمي أندرويد على جوحل بلاي في الهند وعدد قليل من الأسواق، وهو مخصص استقبال رقمي تفاعلي وقابل للتخصيص يقوم بالرد تلقائيًا على مكالمات المستخدمين ويساعدهم على تجنب المتصلين غير المرغوب فيهم.

ويكشف تروكولر أيضًا أن الذكاء الاصطناعي الجديد يمكنه الاستجابة بسرعة للمكالمات الواردة وتوفير نسخ حية لخطاب المتصل، مما يساعد المستخدمين على تحديد المتصل وفهم الغرض من المكالمة.

بناءً على هذه المعلومات يمكن للمستخدمين تحديد ما إذا كانوا يريدون الرد على المكالمة أو طلب معلومات إضافية أو ببساطة وضع علامة عليها كرسالة غير مرغوب فيها.

حتى الآن سيُظهر لك تروكولر من المتصل، ولكن مع الخدمة الجديدة، يمكنك السماح لـ Truecaller Assistant بإجراء محادثة مع المتصل نيابة عنك، وهذي خطوة تالية مثيرة للغاية بالنسبة لنا في مساعدة الأشخاص على تجنب الرسائل غير المرغوب فيها والمتصلين المحتالين تمامًا.





كيف يعمل Truecaller AI Assistant؟

يعمل Truecaller AI Assistant على تبسيط فحص المكالمات من خلال الرد على المكالمة الواردة ونسخها نيابةً عنك.

لذلك عندما يتلقى المستخدم مكالمة يمكنه إما رفضها أو إعادة توجيهها إلى المساعد الرقمي الخاص بك.

سيقوم المساعد بعد ذلك بالرد على المكالمة نيابة عنك وسيستخدم تقنية تحويل الصوت إلى نص لنسخ رسالة المتصل.

بعد أن يستجيب المتصل لتحية المساعد الخاص بك، سيتمكن المستخدمون من رؤية هوية المتصل وسبب المكالمة على الشاشة.

بعد ذلك يمكن للمستخدمين فتح نافذة الدردشة للحصول على مزيد من المعلومات حول المكالمة، وبناءً على المعلومات المقدمة من المساعد ، يمكن للمستخدمين تحديد ما إذا كانوا سيقبلون المكالمة أو يرفضونها ، أو حتى وضع علامة عليها كرسائل غير مرغوب فيها.

تلاحظ الشركة أيضًا أن Truecaller Assistant الجديد متاح حاليًا لمستخدمي Android مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

ستدعم Truecaller Assistance مبدئيًا اللغة الإنجليزية والهندية، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين المساعدين الشخصيين المختلفين بلهجات ونغمات متفاوتة.