شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تعقد شراكة لاستخدام أداة GPT-4 لدعم الأخبار المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون OpenAI مع American Journalism Project (AJP) لدعم الأخبار المحلية، وهي خطوة مهمة للذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام، وذلك عبر شراكة بقيمة 5 ملايين دولار مع AJP ، وهو مشروع خيري يدعم المؤسسات الإخبارية المحلية.

وستمول الشراكة "استوديو الذكاء الاصطناعي" الذي سيشرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار المحلية، ويقدم منحًا للمؤسسات الإخبارية المحلية لاستكشاف تطبيق الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، و5 ملايين دولار من أرصدة واجهة برمجة التطبيقات لـ AJP ومجموعة المؤسسات الإخبارية الخاصة بها لاستخدام أدوات OpenAI مثل GPT-4.

وأثارت شركة OpenAI وأدواتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT و DALL-E مخاوف بشأن انتشار المعلومات المضللة وانتهاك حقوق النشر للوسائط ، فضلاً عن تعزيز التحيزات واستخدام البيانات الشخصية لتدريب نماذجها.

وفي الأسبوع الماضي فقط تم الإبلاغ عن أن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بدأت تحقيقًا في OpenAI، سعيًا لفتح الصندوق الأسود لتقنيات OpenAI وفهم الأعمال الداخلية لكيفية تدريب نماذجها وتطويرها.

كانت OpenAI منفتحة علنًا للوائح الفيدرالية ولكن وراء الكواليس، ضغطت الشركة من أجل تنظيم أكثر ليونة، ويقترح بعض خبراء الذكاء الاصطناعي أن تعاون OpenAI مع المنظمين هو ضمان أن يكون لهم رأي في كيفية تنظيم أعمالهم.

شراكة الشركة مع Associated Press ، AJP تشير إلى أن OpenAI تعالج بشكل استباقي مشكلات حقوق النشر المحتملة من خلال الخروج أمام الانتقادات التي تقول إن ChatGPT والتطبيقات المماثلة تنشر محتوى من وسائل الإعلام خارج نطاق الاستخدام العادل.

طريقة أخرى للنظر إلى الشراكة هي أن الأخبار المحلية، عن طريق AJP، لديها فرصة للتأثير على الطريقة التي تؤثر بها التكنولوجيا التحويلية لـ OpenAI على وسائل الإعلام.

وقالت سارابيث بيرمان، الرئيس التنفيذي لشركة AJP في الإعلان: "في هذه الأيام الأولى للذكاء الاصطناعي التوليدي، لدينا الفرصة لضمان مشاركة المؤسسات الإخبارية المحلية ومجتمعاتها في تشكيل آثارها.

من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تعزيز طرق للذكاء الاصطناعي لتعزيز الصحافة بدلاً من تعريضها للخطر"، تعد الأخبار المحلية جانبًا مهمًا من جوانب المشاركة المدنية، ومكافحة المعلومات المضللة والتحيزات، ولكنها غالبًا ما تفتقر إلى التمويل والموارد اللازمة لتزدهر ، أو حتى البقاء على قيد الحياة.

وتمثل شراكات أوبن إيه آي الإعلامية خطوة جديدة نحو الحدود سريعة التطور لعلاقة الذكاء الاصطناعي مع المجتمع الحديث، لكن ما تعنيه هذه الخطوة لا يزال غير مؤكد.