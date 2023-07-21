شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفلكس تسمح للمستخدمين مشاهدة العروض والأفلام بدون إعلانات فى هذه البلدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت Netflix خطتها الأساسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة العروض والأفلام بدون إعلانات تجارية، حيث تحاول الشركة جذب المزيد من المشتركين إلى الطبقة المدعومة بالإعلانات.

وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت إن الخطة الأساسية البالغة 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر، لن تكون متاحة بعد الآن للأعضاء الجدد أو المنضمين، ويمكن للمستخدمين الذين هم بالفعل في الخطة الاستمرار في البقاء عليها حتى يغيروا الخطط أو يلغيوا حساباتهم، وفقاً لموقع gadgets360.

وأطلق رائد الفيديو المتدفق خيارًا بقيمة 7 دولارات شهريًا مع الإعلانات التجارية في نوفمبر الماضي في 12 سوقًا، بما في ذلك الولايات المتحدة، كبديل للخطط الخالية من الإعلانات، وتم تصميمه لجذب المزيد من العملاء وإضافة تدفق جديد للإيرادات مع اشتداد المنافسة على المشاهدين عبر الإنترنت.

قامت Netflix أيضًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأسر التي تشارك كلمات المرور في مايو وأجبرت المستخدمين الذين يشاركون حسابًا خارج المنزل نفسه على دفع رسوم إضافية، مما أدى بدوره إلى دفع أعداد كبيرة من المستخدمين للاشتراك في قاعدتها الإعلانية الأرخص سعراً.

وقال محللو ماكواري: "نتوقع أن يكون الجانب الأكثر أهمية في حملة Netflix على مشاركة كلمات المرور هو الحافز الذي تخلقه لجذب المزيد من المستخدمين إلى قاعدتها الإعلانية البالغة 6.99 دولارًا، مما يؤدي بدوره إلى تحقيق عائدات أعلى من الإعلانات".

في مايو، قالت الشركة إن الطبقة المدعومة بالإعلانات وصلت إلى ما يقرب من 5 ملايين مستخدم نشط شهريًا، في عرض تقديمي أكد على اتساع نطاق برمجتها للمعلنين المحتملين.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها للربع الثاني بعد الأسواق اليوم حيث سيقيم المستثمرون مخاطر الإضراب المستمر في هوليوود.