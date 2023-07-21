شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 13 Pro Max وiPhone 11 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر
هاتف iPhone 13 Pro Max
الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.
دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.
المعالج: معالج A15 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 1TB.
نظام التشغيل: iOS (15.x).
البطارية: بقوة 4373 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.
الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.
هاتف iPhone 11 Pro Max
حجم الشاشة: 6.5 بوصة.
دقة الشاشة: 2688 × 1242 بيكسل.
نوع الشاشة:OLED .
المعالج: Apple A13 Bionic.
الرام: 4 جيجابايت.
الذاكرة الداخلية: 64 جيجابايت.
نظام التشغيل: ios 13.
البطارية: 3969 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.
الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.
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