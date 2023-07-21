شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 13 Pro Max وiPhone 11 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن سلسلة أيفون 13 منذ عامين تقريباً، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro Max من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 11 Pro Max كما يلى: هاتف iPhone 13 Pro Max هاتف iPhone 13 Pro Max الشاشة: شاشة 6.7 بوصة. نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz. دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل. المعالج: معالج A15 Bionic. الذاكرة الداخلية: 1TB. نظام التشغيل: iOS (15.x). البطارية: بقوة 4373 mAh. الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل. الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.

هاتف iPhone 11 Pro Max هاتف iPhone 11 Pro Max حجم الشاشة: 6.5 بوصة. دقة الشاشة: 2688 × 1242 بيكسل. نوع الشاشة:OLED . المعالج: Apple A13 Bionic. الرام: 4 جيجابايت. الذاكرة الداخلية: 64 جيجابايت. نظام التشغيل: ios 13. البطارية: 3969 mAh. الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها. الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.

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