شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tesla تخطط لترخيص نظام القيادة الذاتية الكامل لشركات صناعة السيارات الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إعلان مفاجئ خلال مكالمة مستثمرى Tesla للربع الثاني من عام 2023 ، كشف رئيس الشركة Elon Musk أن Tesla تخطط لترخيص نظام القيادة الذاتية الكامل لشركات صناعة السيارات الأخرى ومصنعي المعدات الأصلية.

وقال ماسك: "نحن منفتحون جدًا على ترخيص برامج وأجهزة FSD لشركات سيارات أخرى ، ونحن بالفعل في مناقشات مع أحد مصنعي المعدات الأصلية الرئيسيين حول استخدام Tesla FSD ، وأعلن Musk أيضًا عن "عفو لمرة واحدة" خلال الربع الثالث والذي سيسمح للمالكين بنقل اشتراكهم الحالي في FSD إلى Tesla المشتراة حديثًا.

ولا تزال تسلا أكبر منتج للسيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة مع رقم قياسي داخلي جديد حيث تم تصنيع 479700 سيارة وتم تسليم 466.140 منها في الربع الثانى بزيادة قدرها 87% على أساس سنوى خلال المكالمة ، وأشار الرئيس التنفيذي Elon Musk إلى أنه خلال الربع الأول أصبح الموديل Y هو السيارة الأكثر مبيعًا "من أي نوع متجاوزًا أمثال Corolla ، وفقا لتقرير engadget.

وخرجت شاحنة Cybertruck الأولى من خط التجميع هذا الربع أيضًا، على الرغم من أنك لا تستطيع رؤية الكثير من السيارة من صورة الإصدار الرسمية ، ودخلت خط Cybertruck الأدوات وفقًا للشركة ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الثابت في وقت ما من العام المقبل.

وتقوم Tesla حاليًا باختبار خط السيارة قبل الحصول على الشهادة التنظيمية والتحقق من الصحة. قال ماسك: "هذه هي الشاحنة الأولى التي نعلم بوجودها، والتي سيكون لها أربعة أبواب يزيد ارتفاعها عن ستة أقدام، لكنها تتناسب مع مرآب يبلغ ارتفاعه 20 قدمًا". "إنها أكبر من الخارج لكنها أكبر من الداخل.

وتصدرت الشركة عناوين الأخبار في الربع الثاني بعد افتتاح تصميم ميناء الشحن الخاص بها سابقًا لبقية الصناعة، ستستخدم سيارات مرسيدس وفولفو وريفيان وفورد وجنرال موتورز التصميم لموديلاتها في أمريكا الشمالية بدءًا من عام 2024، وذهبت تكساس إلى أبعد من ذلك حيث طلبت من محطات الشحن EV التي تمولها الدولة أن تستوعب المعيار.

ونمت سعة محطة شبكة الشحن في Tesla بمقدار الثلث مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، مع إجمالي 48.082 جهاز شحن موزعة على 5265 محطة على مستوى العالم، وشهد الربع الأخير من العام الماضي عددًا من الفضائح في الشركة، بما في ذلك اتهام مديريها التنفيذيين بتقاضي رواتب زائدة قدرها 735 مليون دولار منذ عام 2017، بالإضافة إلى اشتباه إيلون باختلاس أموال الشركة لبناء منزل زجاجي. ليس بيتًا خياليًا، ولا استعارة لتويتر، إنه "بيت زجاجي" حرفيًا.

وأشارت منصة المستثمرين إلى "التزام Tesla بأن تكون في طليعة تطوير الذكاء الاصطناعي" مع بدء إنتاج أجهزة كمبيوتر Dojo التدريبية، والتي سيتم استخدامها لمساعدة مطوري Autopilot على تكرار التصميمات والميزات المستقبلية. قال ماسك خلال المكالمة: "إن تطوير ذكاءنا الاصطناعي يدخل حقبة جديدة ونحن متحمسون للغاية لما سيأتي".

واعترف ماسك بأن الشركة لا تزال تستخدم حوالي 10 نماذج أولية مبكرة ، "ولكن هناك المزيد والمزيد كل شهر" على الرغم من عدم قدرة الشركة على العثور على مصادر لمكبرات صوت الروبوت أوبتيموس. قال: "في الواقع علينا أن نصمم منطقتنا". إنه يتوقع الحصول على Optimus مع تلك المشغلات المصممة داخليًا والتي تم تركيبها "وتتجول" بحلول نوفمبر و "أن يكون لديها شيء مفيد في مصانعنا في وقت ما من العام المقبل".