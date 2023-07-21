شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم نظارات HoloLens القتالية المحسّنة لمختبرى الجيش هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ Microsoft منعطفاً آخر في اختبار نظاراتها القتالية المستندة إلى HoloLens مع الجيش الأمريكي، وأكدت الشركة لموقع Engadget أنها تقدم أجهزة IVAS (نظام تعزيز بصري متكامل) 1.2 محسّنة للجيش قبل نهاية شهر يوليو، وتقول مايكروسوفت إن نماذج الواقع المعزز المحدثة هذه "أقل نحافة وأخف وزناً وأكثر توازناً" من ذي قبل، وهذا بدوره سيجعلهم أكثر راحة ويحسن أداء الجنود.

وأخبر الجيش بلومبرج أن فريقين سيختبران 20 نموذجًا أوليًا لنظارات IVAS في أواخر أغسطس، سيقومون بقياس وظائف الإضاءة المنخفضة والموثوقية وما إذا كانوا يجعلون الجنود يشعرون بالمرض أم لا، واشتكى بعض المختبرين العام الماضي من الغثيان والصداع وإجهاد العين ، بينما لم يكن الآخرون سعداء بمجال الرؤية الضيق وتوهج العرض الذي يمكن أن يفقد وجود الجندي في الليل. الميزات الرئيسية فشلت أيضًا بشكل متكرر نسبيًا.

وتهدف تقنية HoloLens إلى تحسين الوعي بميدان المعركة ويمكن للمشاة رؤية مواقع بعضهم البعض والحصول على الإحصائيات الصحية الحيوية واستخدام الرؤية الليلية الأقل وضوحًا، ويمكنهم تنسيق الهجمات بشكل أفضل والتحذير إذا كانت هناك علامات إصابة أو إرهاق.

قد تصل التكنولوجيا إلى الميدان في غضون بضع سنوات إذا نجح اختبار أغسطس و سوف يمنح الجيش عقدًا بين يوليو وسبتمبر 2024 لإجراء دراسة ميدانية ثانية، ويمكن أن ينتقل إلى اختبار قتالي تشغيلي في أقرب وقت في أبريل 2025، يمكن للجيش نشر IVAS بعد أشهر.

ومع ذلك ، فإن الكثير يركب على هذا الاختبار في حين أن الجيش يمكن أن ينفق ما يصل إلى 21.9 مليار دولار في عشر سنوات لما يصل إلى 121000 وحدة IVAS، فقد حظر الكونجرس المزيد من الطلبات من النظارات الواقية السابقة في يناير بعد تقارير عن مشاكل.

وبدلاً من ذلك، أعطى السياسيون مايكروسوفت 40 مليون دولار لإعادة صياغة الأجهزة و إذا استمرت المشكلات، يمكن للجيش إلغاء البرنامج و لن يكلف Microsoft عقدًا مربحًا فحسب، بل سيلقي مزيدًا من الشك على HoloLens نفسها.

وخسر الفريق المطور الرئيسي أليكس كيبمان العام الماضي بعد مزاعم سوء السلوك، ووجهت عمليات التسريح في وقت مبكر من هذا العام ضربة خطيرة لقسم الواقع المختلط.