شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يرفع اشتراك Premium إلى 14 دولارًا فى الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Google بزيادة سعر YouTube Premium بمقدار 2 دولار من 12 دولارًا إلى 14 دولارًا، وفقًا لصفحة الاشتراك المحدثة التي رصدتها 9to5Google، قفز السعر السنوي بمقدار 20 دولارًا، من 120 دولارًا إلى 140 دولارًا شهريًا، وهو ما يوفر حوالي 28 دولارًا عن الدفع شهريًا.

وزاد YouTube أيضًا من سعر Music Premium من 10 دولارات إلى 11 دولارًا شهريًا، وهو ما يطابق الزيادات المماثلة من قبل Apple وAmazon ولم يقترن ارتفاع الأسعار بأي نوع من الإعلان الرسمي.

علاوة على إزالة الإعلانات، يقدم YouTube Premium ميزات مثل العرض في وضع عدم الاتصال والتشغيل في الخلفية (بدونه، سيتوقف تشغيل الفيديو عند تصغير التطبيق أو إيقاف تشغيل شاشة هاتفك)، كما أنه يسمح بتدفق 1080p بجودة أعلى على بعض الأنظمة الأساسية.

في العام الماضي، رفعت Google خطة Family Premium إلى 23 دولارًا شهريًا، وفرضت على المشتركين الحاليين شهريًا الرسوم الجديدة في الشهر التالي، في السابق، كانت الشركة أكثر سخاءً - عندما أعادت تسمية YouTube Red إلى Premium في عام 2018، واحتفظت بالسعر السابق البالغ 10 دولارات للمشتركين ولا تزال تكرمها لبعض المستخدمين، وفقًا لـ 9to5Google.

في نفس الوقت الذي يرفع فيه الأسعار، كان YouTube يتخذ إجراءات صارمة ضد أدوات حظر الإعلانات التي تتيح لك مشاهدة مقاطع الفيديو بدون إعلانات، حيث شاهد بعض المستخدمين نافذة منبثقة تشير إلى أن YouTube سوف يحظر قدرتهم على تشغيل مقاطع الفيديو ما لم يقوموا بتعطيل مانع الإعلانات أو وضع الموقع في القائمة البيضاء.