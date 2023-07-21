شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يبدو كوكب الأرض من سطح المريخ.. شاهد صور مركبة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت المركبة المدارية الخاصة بالمريخ التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لقطة نادرة للغاية للأرض والقمر على المريخ، حيث حصلت على الصور أثناء دورانها حول الكوكب الأحمر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، التقط المشهد بواسطة مركبة Mars Express التي تراقب العالم البعيد لمدة 20 عامًا لاكتشاف المياه الجوفية التي يمكن أن تؤدي إلى العثور على علامات الحياة.



الأرض والقمر من المريخ وتظهر في الصورة بعض السمات، حيث تكون النقطة البيضاء هي الأرض، والنقطة الخافتة هي القمر. قال خورخي هيرنانديز برنال، وهو عضو من فريق مركبة مارس إكسبريس: "في هذه اللقطات البسيطة من Mars Express، الأرض لها حجم مكافئ مثل نملة تُرى من مسافة 100 متر، ونحن جميعًا هناك". وأضاف برنال، أن اللقطات عبارة عن سلسلة من الصور الملتقطة بواسطة القناة فائقة الدقة (SRC) الخاصة بكاميرا الاستريو عالية الدقة (HRSC) التابعة لشركة Mars Express، والتي تُستخدم بشكل أساسي لمراقبة قمري المريخ والنجوم.

الأرض من المريخ

تظهر الأرض وقمرها في 15 و 21 و 27 مايو و 2 يونيو 2023، وتظهر اللقطة الأخيرة أكثر من نصف مدار القمر الشهري حول الأرض، وتم التقاط لقطة يونيو في الذكرى العشرين لإطلاق Mars Express إلى الكوكب الأحمر.

كما أن المركبة عبارة عن مكعب يبلغ طوله حوالي خمسة أقدام في ستة أقدام مع هوائيين رادارين طولهما 60 قدمًا، والتي تصور سطح المريخ بأكمله بدقة عالية، وتنتج خريطة ملونة مفصلة للمعادن الموجودة على السطح، وترسم خرائط الغلاف الجوي وتستكشف ما تحت السطح باستخدام الرادار.