شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إنشاء ريلز بعد إدخال تحسينات جديدة من إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن آدم موسيري رئيس إنستجرام، في منشور مدونة، أن التطبيق أتاح تسهيل إنشاء ريلز وتحسين القوالب، التي تتيح للأشخاص إنشاء Reels استنادًا إلى الآخرين للتسهيل على المستخدمين.

والقالب هو في الأساس إعداد مسبق، يمكن للمستخدمين استخدامه لإنشاء مقطع فيديو قصير، على سبيل المثال يمكن أن يتكون القالب من سلسلة من عشرة مقاطع مدتها 0.5 ثانية، والتي يمكن للمستخدم استخدامها ووضع صور أو مقاطع فيديو خاصة به، وتحديد الموسيقى التي يختارها وجعل Reel جاهزًا للبث المباشر.

وظهرت القوالب فقط على البكرات، ولكن سيكون هناك "متصفح قوالب" جديد بالكامل، والذي سيسمح للمستخدمين بالبحث في قوالب مختلفة، ويمكنهم الفرز حسب الفئة واختيار النماذج الشائعة أو ببساطة اختيار واحد من توصياتهم، علاوة على ذلك سيعرض المتصفح أيضًا قوالب أو ملفات صوتية قام المستخدم بحفظها.

للوصول إلى متصفح النموذج، على المستخدم الضغط على الزر "إنشاء" من الصفحة الرئيسية ثم تحديد خيار "Reel"، كذلك النقر فوق الصور الموجودة في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة للوصول إلى معرض الكاميرا واضغط فوق "القوالب"، بالإضافة إلى الضغط فوق رمز الكاميرا ثم تحديد "قوالب" للعثور على متصفح النموذج من خلال علامة التبويب Reels.

ولتصنيع بكرة على المستخدم الضغط على زر "استخدام النموذج" الموجود على البكرة لبدء استخدامه، كذلك يمكن التحقق من كيفية استخدام المستخدمين الآخرين للقوالب التي أنشأها منشئو المحتوى المفضلون من خلال النقر على الزر "نموذج حسب" في البكرة.

وقوالب البكرات قابلة للتخصيص مما يسمح للمستخدمين بإضافة المقاطع أو إزالتها، وضبط توقيت المقاطع الفردية وتحرير أي عناصر مسبقة التحميل.

وعند استخدام قالب تتم إضافة صوت البكرة وعدد المقاطع والمدة وتأثيرات الواقع المعزز تلقائيًا، كذلك سيتمكن المستخدمون أيضًا من استخدام نص Reel الأصلي وانتقالاته قريبًا.