شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف اكتشف علماء الفلك أول دليل على وجود كوكبين يشتركان فى نفس المدار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغالبية العظمى من الكواكب الخارجية التي تم اكتشافها تقع داخل أنظمة نجمية تشبه إلى حد كبير نظامنا الشمسي نجم واحد (أو في بعض الأحيان اثنان أو أكثر) في المركز مع كواكب تدور على مسافات متنوعة.

ولكن الأبحاث الحديثة كشفت عن شيء غير عادي للغاية ما يمكن أن يكون كوكبين خارج المجموعة الشمسية يتشاركان في نفس المدار، والذي إذا تم تأكيده سيكون أول اكتشاف من نوعه.

واستخدم علماء الفلك مصفوفة أرضية تسمى مصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية ما دون المليمتر (ALMA) لفحص النظام المحيط بالنجم PDS 70 ، الواقع على بعد 400 سنة ضوئية، مع اثنين من الكواكب الخارجية المعروفة التي تدور حولها تسمى PDS 70 b و c. لكن ملاحظات PDS 70 b حددت سحابة من الحطام في مداره والتي يمكن أن تتشكل في كوكب شقيق يشترك في نفس المدار.

قبل عقدين من الزمن، كان متوقعًا نظريًا أن أزواجًا من الكواكب ذات الكتلة المتشابهة قد تشترك في نفس المدار حول نجمها، أو ما يسمى بكواكب طروادة أو الكواكب المدارية المشتركة، وقالت أولغا بالسالوبري روزا من مركز علم الأحياء الفلكي في مدريد في بيان "لأول مرة وجدنا أدلة تدعم هذه الفكرة، وفقا لتقرير digitartlend.

وهناك الكثير من الأمثلة على الأجسام الصغيرة التي تشترك في مدار كوكب في نظامنا الشمسي، مثل كويكبات طروادة المشترى حتى أن هناك كويكبات تشترك في مدار الأرض، لكن علماء الفلك لم يروا أبدًا أحصنة طروادة خارج نظامنا الشمسي، ولم يروا كوكب طروادة مطلقًا على الرغم من افتراض وجودهم.

وقال المؤلف المشارك خورخي ليلو بوكس ​​Jorge Lillo-Box، وهو أيضًا من مركز علم الأحياء الفلكية: "كانت Exotrojans [كواكب طروادة خارج النظام الشمسي] حتى الآن مثل أحادي القرن يسمح لها بالوجود من الناحية النظرية ولكن لم يكتشفها أحد على الإطلاق".

وتكمن أهمية سحابة الحطام الموجودة في نظام PDS 70 في أنها تتمتع بكتلة كبيرة - يقدر الباحثون أن السحابة تحتوي على ضعف كتلة القمر - لذلك يمكن أن تكون في طور التكوين إلى كوكب ثان. أو قد يكون هناك كوكب موجود بالفعل داخل الغبار.

من يستطيع أن يتخيل عالمين يشتركان في مدة العام وظروف السكن؟ إن عملنا هو أول دليل على إمكانية وجود هذا النوع من العالم، "كما تقول بالسالوبر روزا. "يمكننا أن نتخيل أن كوكبًا يمكن أن يتشارك في مداره مع آلاف الكويكبات كما في حالة المشتري، ولكن من المذهل بالنسبة لي أن الكواكب يمكن أن تشترك في نفس المدار."

لمعرفة المزيد، يخطط الباحثون لاستخدام ALMA مرة أخرى في عام 2026 للنظر في النظام ومعرفة كيفية تحرك الكوكب والسحابة في مدارهما.