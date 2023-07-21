شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يضيف قريبًا ردود الفعل بــ "الإيموجي" لمستخدمي "القنوات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق واتس آب يعمل الآن على تطوير ميزة جديدة لقنوات واتس آب التي تم طرحها في وقت سابق من هذا العام، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، قام واتس آب بطرح تحديث جديد من خلال Google Play Beta Program.

ويُظهر آخر تحديث تجريبي أن واتس آب يعمل على ميزة تفاعل الرسائل للقنوات، هذه الميزة قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع أن تكون متاحة لمزيد من المستخدمين مع التحديث القادم، وفي الآونة الأخيرة ، بدأت المنصة في طرح ميزة رد فعل الرسائل على نطاق واسع لمجموعات إعلانات المجتمع لمزيد من مختبري النسخة التجريبية.

و تتيح هذه الميزة للمستخدمين الرد بسهولة على الرسائل المشتركة في مجموعة إعلانات المجتمع، وللرد على رسائل المجتمع ، لا يحتاج مستخدمو واتس آب أيضًا إلى الكشف عن أرقام هواتفهم لأعضاء غير معروفين في المجتمع. الآن ، تخطط الشركة لجلب ردود الفعل على قنوات واتس آب.

كيف ستعمل ردود أفعال الرسائل على قنوات واتس آب شارك التقرير أيضًا لقطات شاشة لشرح كيفية تنفيذ واتس آب لردود فعل الرموز التعبيرية في القنوات، وحسب لقطة الشاشة ، تعمل الشركة على قسم "إعدادات القناة" الجديد، وسيسمح هذا القسم الجديد للمسؤولين بإدارة خيارات معينة لقنواتهم. سيتمكن المسؤولون من إدارة ردود الفعل التي يمكن للمتابعين إرسالها إلى قناة واتس آب الخاصة بهم.

وسيقدم واتس آب ثلاثة خيارات للمسؤولين لإدارة ردود الفعل على القناة، وتتضمن هذه الخيارات أي Emoji ، افتراضي فقط ولا شيء، وكما يوحي اسمهم ، سيسمح أي خيار من خيارات الرموز التعبيرية للمستخدمين بالرد على رسائل القنوات بكل الرموز التعبيرية المتاحة على واتس آب ، وسيسمح الخيار الافتراضي فقط لتلك التي تظهر بعد الضغط لفترة طويلة على الرسالة.

وفي الوقت نفسه ، الخيار الثالث سيعطل ردود أفعال الرسائل على القناة. يمكن للمسؤولين الاختيار من بين الخيارات وفقًا لتفضيلاتهم.