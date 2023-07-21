انت الان تتابع خبر إحصائية "هائلة" بعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويمثل ذلك زيادة بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بحسب حسابات شركة الاستشارات الرقمية "كيبيوس" في تقريرها ربع السنوي الأخير.

وبات عدد مستخدمي الشبكات الاجتماعية يناهز عدد مستخدمي الإنترنت البالغ 5.19 مليار شخص، والذي يشكّل 64.5 في المائة من سكان العالم.



وثمة تفاوت كبير بين مناطق العالم، إذ يستخدم شخص واحد فقط من كل 11 شخصاً في شرق أفريقيا ووسطها وسائل التواصل الاجتماعي. أما في الهند، التي باتت رسمياً هذا العام أكبر بلد في العالم لناحية عدد السكان، فالنسبة تلامس 1 من كل 3 أشخاص.

كما أظهرت الدراسة ازدياداً في مقدار الوقت الذي يمضيه المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي بمعدل دقيقتين، ليصبح ساعتين و26 دقيقة يومياً.

هنا أيضاً، تُسجَّل فوارق كبيرة، إذ يمضي البرازيليون ما معدله 3 ساعات و49 دقيقة يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يمضي اليابانيون أقل من ساعة.

ولكل مستخدم في المعدل حسابات على 7 شبكات اجتماعية.

و4 من التطبيقات المفضلة لدى المستخدمين عالمياً مملوكة لشبكة "ميتا"، وهي "واتساب" "و«إنستغرام" و"فيسبوك" و"ماسنجر".

أما الصين فتشكل منشأ 3 من التطبيقات الأكثر انتشاراً في العالم، وهي "وي تشات" و"تيك توك" و"دويين" (نسخة "تيك توك" الخاصة بالمستخدمين في الصين).

كما تضم قائمة المنصات الاجتماعية الأكثر رواجاً "تويتر" و"تلغرام".

