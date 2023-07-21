شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه "Genesis" أداة الذكاء الاصطناعي من جوجل لكتابة المقالات الإخبارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل حاليا على أداة أخرى للذكاء الاصطناعي ، ويمكن لهذه الأداة كتابة مقالات إخبارية، حيث أن الأداة المسماة "Genesis" ، والتي يمكنها إنشاء مقالات إخبارية ، يتم عرضها على المؤسسات الإخبارية في الوقت الحالي.

وقالت المصادر لصحيفة نيويورك تايمز إن جينيسيس لديها القدرة على إنشاء محتوى مكتوب باستخدام البيانات المقدمة إليها ، بغض النظر عن الموضوع ، سواء كانت أحداثًا جارية أو أشكالًا أخرى من المعلومات.

وتعد صحيفة نيويورك تايمز إحدى المؤسسات الإخبارية التي تم عرض هذه الآداة عليها، بصرف النظر عن المديرين التنفيذيين لشركة News Corp ، المنظمة التي تمتلك The Wall Street Journal ، و The Washington Post ، وفقًا للمصادر.

ووفقًا لمصدر مطلع على الأداة ، تعتقد جوجل أنها يمكن أن تعمل كمساعد شخصي للصحفيين، ومن خلال أتمتة مهام معينة ، يمكن أن يتيح لهم مزيدًا من الوقت للتركيز على مسؤوليات أخرى، وقال المتحدث باسم جوجل "لا يقصد ولا يمكن أن يحل محل الدور الأساسي للصحفيين".

وتنظر جوجل إلى هذا على أنه أداة مسؤولة يمكن أن تمنع صناعة النشر من مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين رأوا الأداة يفكرون بطريقة أخرى.

وقالت المتحدثة باسم Google ، جين كريدر ، في بيان لصحيفة The Times ، إن الشركة تدرس تقديم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الصحفيين في عملهم ، وخاصة بالنسبة للناشرين الصغار، ومع ذلك ، شددت على أن هذه الأدوات لا تهدف إلى استبدال الدور المهم للصحفيين في إعداد تقارير مقالاتهم ، وإنشاءها ، والتحقق من حقائقها.

وبدلاً من ذلك ، يمكن أن تقدم الأدوات خيارات بديلة للعناوين وأنماط الكتابة، وقد وجد العديد من المديرين التنفيذيين الذين شاهدوا عرض Google أن الأداة "مقلقة". كشف مصدران أن العرض التقديمي بدا وكأنه يتجاهل العمل الجاد والتفاني اللذين يؤديان إلى إنشاء مقالات إخبارية دقيقة وجيدة الصياغة.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها المؤسسات الإخبارية تبني الذكاء الاصطناعي، وفي الأشهر الأخيرة ، تعرضت بعض المنظمات للانتقاد بسبب المقالات المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي ، والتي قيل إنها مليئة بالأخطاء والأخطاء ، وكان على تلك المنشورات إصدار اعتذار علني.

واستخدمت وكالة أسوشيتد برس الذكاء الاصطناعي لكتابة مقالات حول تقارير أرباح الشركات لكنها لا تزال تعتمد على صحفيين بشريين، لقد دخلوا في شراكة مع OpenAI للوصول إلى تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية ولكنهم لم يشاركوا خططهم لاستخدامها بعد.

وفي الوقت الحالي ، لا يزال Genesis من Google قيد الاختبار ، لذا يجب أن نرى ما إذا كان بإمكانه أن يصبح مساعدة للصحفيين ، وما الذي تنوي Google أن يكون.