شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستندات مسربة تكشف عن وظايف بجوجل تزيد عن 700 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف بيانات رواتب Google المسربة عن أعلى رواتب يدفعها عملاق التكنولوجيا في مجالات الهندسة والمبيعات وغير ذلك.

حصل Insider على جدول بيانات داخلي يوضح أن الكثير من موظفي Google حصلوا على رواتبهم، وكان مهندسو البرمجيات ومستشارو الشركات القانونيون من بين الوظائف الأعلى أجراً في Google في عام 2022.

تتضمن الورقة بيانات الرواتب لأكثر من 12000 موظف في الولايات المتحدة في عام 2022 وتغطي مجموعة من الأدوار ، بما في ذلك مهندسو البرمجيات ومحللو الأعمال.

ويتضمن أيضًا بيانات حول حقوق الملكية والمكافآت ، والتي يمكن أن تعزز بشكل كبير التعويض الإجمالي للموظف.

يعطي جدول البيانات أفضل نظرة حتى الآن على المبلغ الذي يدفعه عملاق التكنولوجيا للموظفين ، مع بعض القيود: البيانات للأدوار الموجودة في الولايات المتحدة فقط وتتضمن البيانات التي قدمها الموظفون طواعية.

كان الموظفون الذين عملوا في الشركة لفترة أطول وعملوا على مستوى أعلى يميلون إلى الحصول على رواتب أعلى، على سبيل المثال ، أبلغ مهندس البرمجيات الأعلى أجرًا في البيانات أنه موظف من المستوى السابع حصل على 718000 دولار من الراتب الأساسي.

أفاد معظم مهندسي البرمجيات على الورقة أنهم حققوا أرباحًا تتراوح من 100000 دولار إلى 375000 دولار.

وقالت تاماني جاياسينج، المتحدثة باسم Google، في بيان: "نحن نقدم أفضل تعويضات في السوق لقوتنا العاملة ، من خلال الراتب ، وحقوق المساهمين ، والإجازات ، ومجموعة من المزايا".

فيما يلي أعلى الرواتب الأساسية المذكورة:

مهندس برمجيات: 718 ألف دولار

إدارة هندسية: 400 ألف دولار

مستشار قانونى: 320 ألف دولار

السياسات العامة والشؤون الحكومية: 312 ألف دولار

مدير برنامج: 300 ألف دولار