شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرق بيانات شخصية لـ 4 آلاف مستخدم من مطورى منصة روبلوكس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن معلومات حساسة تحدد الآلاف من منشئي Roblox بعد خرق البيانات الذي أثر على الحضور في مؤتمر لمطوري Roblox ، والذي يُزعم أن الشركة لم تكشف عنه لمدة عامين على الأقل كما ذكرت PC Gamer

ويحتوي التسريب على معلومات شخصية من الأشخاص الذين حضروا مؤتمر Roblox Developer بين 2017-2020 ، بما في ذلك الأسماء وأسماء المستخدمين وتاريخ الميلاد والعناوين الفعلية وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين IP وأرقام الهواتف وحتى أحجام القمصان.

وقال متحدث باسم Roblox لـ PC Gamer : " Roblox على علم بمشكلة أمنية لطرف ثالث حيث كانت هناك مؤشرات على الوصول غير المصرح به إلى معلومات شخصية محدودة لمجموعة فرعية من مجتمع المبدعين لدينا ، و لقد استعنا بخبراء مستقلين لدعم التحقيق الذي يقوده فريق أمن المعلومات لدينا.

وسيتلقى المتأثرون بريدًا إلكترونيًا لإبلاغهم بالخطوات التالية التي نتخذها لدعمهم وسنواصل توخي اليقظة في مراقبة وفحص وضع الأمن السيبراني لـ Roblox وبائعي الطرف الثالث. "

ولفت تروي هانت ، مبتكر موقع الويب Have I Been Pwned الانتباه إلى التسريب في 18 يوليو بعد أن أبلغه "عدة أشخاص" أن البيانات الخاصة قد تم نشرها عبر الإنترنت. وفقًا لأحد مصادر Hunt ، يعود تاريخ خرق البيانات الأولي إلى عام 2021 ، لكنه لم ينتشر إلى ما وراء "مجتمعات الغش المتخصصة داخل Roblox.

ويزعم المصدر أيضًا أن عددًا غير معلوم من "المستخدمين البارزين" المتأثرين بالتسرب قد بدأوا في تلقي مكالمات ونصوص ورسائل بريد إلكتروني ضارة. كما لاحظت PC Game r ، فإن بيانات التعريف المسربة تفتح الأفراد أمام جميع أنواع عمليات الاحتيال والمضايقات ، بما في ذلك سرقة الهوية.

وتشير تقارير Have I Been Pwned إلى أن الانتهاك الأصلي ربما حدث في وقت سابق في 18 ديسمبر 2020 ، وأن 3943 حسابًا من حسابات Roblox قد تم اختراقها ، ولم يكشف Roblox عن الخرق علنًا حتى هذا الأسبوع.

وقالت الشركة في بيان أرسلته إلى هانت: " اتصلت Roblox الآن بكل المتضررين". "تلقى المستخدمون المتأثرون بالحد الأدنى رسالة بريد إلكتروني مؤسفة بالنسبة إلى المستخدمين المتأثرين بشكل خطير ، فقد حصلوا على عام من حماية الهوية واعتذار لأي شخص آخر ".

ولقد تواصلنا مع Roblox لتوضيح وقت حدوث الانتهاك الأولي ، وما إذا كانت الشركة قد أبلغت مسبقًا أصحاب الحسابات الفردية المتأثرين بالتسريب. سنقوم بتحديث هذه القصة إذا سمعنا مرة أخرى.

نظرًا للطبيعة الحساسة للبيانات المسربة ، قد يكون تأثير ذلك شائنًا بشكل خاص عندما تفكر في السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا بالانضمام إلى برنامج Roblox 'Developer. منصة الألعاب ليست مصممة خصيصًا للأطفال ، لكنها تحظى بشعبية كبيرة بين القاصرين. وفقًا لتقرير أرباح الشركة للربع الأول من عام 2023 ، فإن 43 %من 66.1 مليون مستخدم نشط يوميًا للمنصة تقل أعمارهم عن 13 عامًا.