شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمم المتحدة تحذر من استخدام شرائح الدماغ كأسلحة لتغيير الشخصية والتحكم فى البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الأمم المتحدة من أن تقنية شرائح الدماغ التي ابتكرها إيلون ماسك يمكن أن يساء استخدامها بسبب "المراقبة العصبية" التي تنتهك "الخصوصية العقلية" ، أو حتى لتنفيذ أشكال من إعادة التعليم القسري، مما يهدد حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت وكالة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونسكو) إن التكنولوجيا العصبية مثل Neuralink لماسك ، إذا تركت دون تنظيم، ستؤدي إلى إمكانيات جديدة لمراقبة العقل البشري والتلاعب به من خلال تقنية التصوير العصبي '' و''تغيير الشخصية ''.

قالت جابرييلا راموس، مساعدة المدير العام لليونسكو للعلوم الاجتماعية والإنسانية ، "نحن في طريقنا إلى عالم ستمكننا فيه الخوارزميات من فك شفرة العمليات العقلية للناس".

وأضافت راموس إن الآثار المترتبة على ذلك "بعيدة المدى وربما تكون ضارة" ، وذلك بالنظر إلى الاختراقات في مجال التكنولوجيا العصبية التي يمكن أن "تتلاعب مباشرة بآليات الدماغ" لدى البشر ، "الكامنة وراء نواياهم وعواطفهم وقراراتهم".

تأتي تحذيرات اللجنة بعد أقل من شهرين من منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لشركة إيلون ماسك لزراعة رقاقة الدماغ Neuralink الموافقة الفيدرالية لإجراء التجارب.

ستعمل التكنولوجيا العصبية مثل غرسات Neuralink على توصيل الدماغ بقوة الحوسبة عبر أقطاب كهربائية تشبه الخيوط مخيطة في مناطق معينة من الدماغ.

ستتواصل أقطاب Neuralink مع شريحة لقراءة الإشارات التي تنتجها خلايا خاصة في الدماغ تسمى الخلايا العصبية، والتي تنقل الرسائل إلى خلايا أخرى في الجسم، مثل عضلاتنا وأعصابنا.

كما أنه نظرًا لأن إشارات الخلايا العصبية تُترجم مباشرةً إلى عناصر تحكم حركية، فقد تسمح Neuralink للبشر بالتحكم في التقنيات الخارجية، مثل أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، أو فقدان وظائف الجسم أو حركات العضلات بأذهانهم.

قال ماسك: "إنه يشبه استبدال قطعة من الجمجمة بساعة ذكية ''، لكن مسارات الاتصالات هذه ، كما حذرت لجنة اليونسكو ، تفف فى المنتصف قى الاتجاهين.