شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 أشياء مهمة نخسرها بسبب أقمار الإنترنت الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العلماء أنه يوجد بعض الأشياء التي نخسرها مع استحواذ أقمار ستارلينك الصناعية للانترنت وغيرها من أمثالها على سماء الليل، والتي تشمل دراسة المادة المظلمة، ومراقبة المجرات البعيدة وإيجاد علامات على وجود ذكاء خارج كوكب الأرض.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، أوضحت ورقة بحثية جديدة، إن شبكة SpaceX للأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض تنبعث منها "إشعاعات كهرومغناطيسية غير مقصودة" يمكن أن تؤثر سلبًا على دراسة الفضاء السحيق، وقالت مجموعة من العلماء من المعهد الهولندي لعلم الفلك الراديوي إنهم اكتشفوا إشعاعًا على متن 47 من أصل 68 قمرا صناعيا تمت ملاحظتهم على مدار ساعة، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية.

تمت ملاحظة أقمار ستارلينك، التي تم اختيارها لوفرة في السماء مقارنة بالأقمار الصناعية الأخرى ذات المدار المنخفض، باستخدام تلسكوب المصفوفة منخفض التردد في هولندا. التلسكوب هو الأكبر في العالم " يتكون من 40 هوائيًا لاسلكيًا منتشرة في جميع أنحاء أوروبا مع القدرة على مراقبة الأطوال الموجية للإشعاع من المناطق الأبعد في الفضاء.

اكتشف العلماء ترددات من أقمار ستارلينك الصناعية من 110 إلى 188 ميجا هرتز، وهي وحدة قياس تستخدم للموجات الكهرومغناطيسية، وأشاروا إلى أن هذا النطاق "يشمل نطاقًا محميًا بين 150.05 و 153 ميجا هرتز."

هذا النطاق المحمي، المخصص لعلماء الفلك الراديوي على وجه التحديد لدراسة الفضاء، أثار قلق العلماء من أن الإشعاع يمكن أن يؤثر على ملاحظاتهم.

أخبر فاهي بيروميان، أستاذ الفيزياء وعلم الفلك بجامعة جنوب كاليفورنيا دورنسيف، أن الاضطرابات الداخلية من أقمار ستارلينك الصناعية يمكن مقارنتها بإشارة تفسد الموسيقى من محطة راديو.

قال Federico Di Vruno، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة والمدير المشارك لمركز الاتحاد الفلكي الدولي لحماية الظلام والسماء الهادئة من تداخل كوكبة الأقمار الصناعية، إنه مع إرسال المزيد من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض إلى الفضاء، يمكن تضخيم هذه الانبعاثات غير المقصودة، مما يجعل استخدام التلسكوبات الراديوية أكثر صعوبة.