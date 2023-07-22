شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تعمل على تحسين تتبع يد Quest VR وإضافة تسميات توضيحية مباشرة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيضيف أحدث تحديث لشركة Meta لسماعات الرأس Quest VR فى الإصدار 56 ، الكثير من الترقيات الترحيبية ، بما في ذلك تتبع اليد المحسّن ، والتعليقات التوضيحية الحية على مستوى النظام ، وعودة البث المباشر إلى Facebook

ويركز تتبع اليد المحسن ، الذي تسميه Meta Hand Tracking 2.2 ، على "استجابة اليدين" لتقريب "التجربة أقرب إلى وحدات التحكم" ، وللمساعدة في إظهارها ، أصدرت الشركة تطبيق Move Fast التجريبي كجزء من App Lab الخاص بها ، وتضيف Meta أيضًا الكتابة السريعة على لوحة المفاتيح الافتراضية الخاصة بها ، والتي قد تكون طريقة أسهل لتهجئة الأشياء بدلاً من البحث عن المفاتيح الافتراضية في الجو.

لقد جربت التعقب اليدوي وتقنية Meta Direct Touch على Quest 2 في وقت سابق من هذا العام ، وبينما كانت صعبة للغاية ، اعتقدت أنها لا تزال طريقة رائعة للتنقل حول واجهة مستخدم Quest . مع هذه التحسينات في تتبع اليد ، تحاول Meta بالتأكيد عرض ما هو ممكن على أجهزتها قبل إطلاق Apple لبرنامج Vision Pro الأكثر تكلفة نسبيًا .

بالنسبة إلى التسميات التوضيحية الحية ، تقول Meta إنه يمكنك استخدامها في Meta Quest TV (تطبيق لمشاهدة محتوى فيديو VR) و Explore و Meta Quest Store. قال ميتا في منشور بالمدونة: "هدفنا هو تحسين قابلية الاستخدام وخلق تجربة إيجابية للجميع مع زيادة إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو الصم".

تضيف Meta أيضًا القدرة على البث المباشر من سماعة Quest الخاصة بك إلى Facebook بعد أن قامت الشركة بإزالة الميزة قبل عامين . قال ميتا: "مرة أخرى بناءً على الطلب الشائع ، تمت إعادة تصميم ميزة البث المباشر إلى Facebook لتكون سلسة وسهلة الاستخدام قدر الإمكان ، مع إخراج فيديو عالي الجودة ووصول مستمر إلى لوحة الدردشة الحية حتى تتمكن من البقاء على اتصال مع أصدقائك أثناء التنقل". وفقًا للشركة ، سيتم "طرح الميزة تدريجيًا".

وهناك ميزة واحدة v56 أنا متحمس لها بشكل خاص: التحديثات التلقائية أثناء شحن سماعة Quest الخاصة بك. وفقًا لـ Meta ، "الآن ، عند شحن سماعة الرأس ، سيتم تشغيلها تلقائيًا وإجراء تحديثات سلسة للتطبيقات ونظام التشغيل والنسخ الاحتياطي السحابي حتى تتمكن من العودة إلى العمل بأقل قدر ممكن من الاحتكاك".

في ملاحظات إصدار v56 الكاملة ، تقول Meta إن التحديث سيبدأ "تدريجيًا" بدءًا من الأسبوع الذي يبدأ في 24 يوليو