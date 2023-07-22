شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تأخير شحنات الرقائق الإلكترونية لأجهزة iPhone من مصنع أريزونا.. وآبل تجد البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم على تأجيل بدء إنتاج الرقائق 4 نانومتر في منشأتها الجديدة في فينيكس ، أريزونا ، حتى عام 2025 ، مما يلقي باللوم على نقص العمالة.

وقالت شركة آبل إنها تعتزم في نهاية المطاف الحصول على رقائق لأجهزة iPhone و MacBook الخاصة بها من مصنع شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) في الولايات المتحدة ، بينما التزمت Nvidia و AMD أيضًا باستخدام طاقتها الإنتاجية، وفقا لتقرير theverge.

كان من المتوقع في الأصل أن يبدأ تصنيع أول فاب في فينيكس مقره في فينيكس ، والذي بدأ بناؤه في عام 2021 ، في إنتاج رقائق 4 نانومتر العام المقبل و من المقرر افتتاح قطعة ثانية من إنتاج رقائق 3 نانومتر أصغر وأكثر تعقيدًا في عام 2026.

خلال مكالمة أرباح الشركة للربع الثاني ، قال رئيس مجلس إدارة TSMC ، مارك ليو ، إن الشركة "تواجه تحديات معينة ، حيث لا يوجد عدد كاف من العمال المهرة ذوي الخبرة المتخصصة المطلوبة لتركيب المعدات في منشأة من فئة أشباه الموصلات" في الولايات المتحدة .

وأضاف ليو أن TSMC تخطط لإرسال فنيين مؤقتًا من تايوان لتدريب العمال المحليين في مصنع إنتاج أريزونا الجديد. أفاد مؤشر Nikkei Asia الشهر الماضي عن "فريق عمل" يضم أكثر من 500 عامل متمرس في طريقهم للمساعدة في إنشاء معدات متخصصة بينما نقلاً أيضًا عن المحللين الذين قالوا إن التقدم البطيء يرجع إلى ضعف طلب السوق على إنتاج رقائق TSMC.

قال تقرير أرباح شركة صناعة الرقائق للربع الثاني أن الإيرادات (480.8 مليار دولار تايواني أو حوالي 15.4 مليار دولار أمريكي) انخفضت بنسبة 10% والأرباح (181.80 مليار دولار تايواني أو 5.8 مليار دولار) بانخفاض 23 % عن نفس الفترة من العام الماضي ، وتوقع رئيسها التنفيذي تشي تشيا وي انخفاضًا بنسبة 10 % في الإيرادات للعام بأكمله وسط انخفاض الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية.

وقال وي "إن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة يؤثران على الطلب النهائي في جميع قطاعات السوق ، وفي كل منطقة في العالم". "على الرغم من أننا لاحظنا مؤخرًا زيادة في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي ، إلا أن ذلك لا يكفي لتعويض التقلبات الدورية العامة لأعمالنا.

أدت الشعبية الهائلة لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT من OpenAI خلال العام الماضي إلى زيادة الطلب على الرقائق المتقدمة المطلوبة لتشغيلها.

وأقر TSMC أن هذا أدى إلى نقص في السعة حيث يكافح من أجل تلبية الطلبات ، لكن Wei لا يزال متفائلًا بأن هذا سيتحسن في نهاية العام المقبل. قال وي "نحن نعمل مع العملاء على المدى القصير لمساعدتهم على تلبية الطلب" ، مضيفًا أن الشركة تهدف إلى مضاعفة قدرتها "في أسرع وقت ممكن".

وقال ليو إن TSMC تعمل مع الحكومة الأمريكية لتعظيم الإعانات والإعفاءات الضريبية المتاحة في قانون CHIPS لتغطية السنوات الخمس الأولى من زيادة الأقساط من التصنيع في الولايات المتحدة.

ويشير TSMC إلى أن 66 % من إجمالي صافي إيراداته لعام 2023 حتى الآن جاء من عملاء مقيمين في أمريكا الشمالية ، مما أدى إلى تقزيم الأسواق المنافسة مثل الصين (12 في المائة) وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، بنسبة مجتمعة 7 في المائة). لا عجب أن إدارة بايدن تحاول جاهدة تعزيز تصنيع أشباه الموصلات المحلية ، على الرغم من أن القضايا المختلفة التي تؤخر مصنع TSMC في أريزونا تعد بمثابة تذكير صارخ بأن توفير هذه القدرة على تصنيع الرقائق داخل الشركة أسهل قولًا من فعله.