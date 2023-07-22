شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الخبراء يحذرون من تأخر iPhone 15 حتى أكتوبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتأخر إطلاق الهاتف الذكى iPhone 15 لمدة تصل إلى شهر، فعادةً ما تكشف Apple عن مجموعتها الجديدة من iPhone الرائدة في سبتمبر وتجعل الأجهزة الجديدة متاحة للشراء بعد بضعة أيام، ولكن هذا العام، يمكن تأجيل هذا الأمر بسبب مشكلات التصنيع.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأتي هذه التوقعات من Wamsi Mohan، محلل الأبحاث العالمية في Bank of America.

كما أنه في مذكرة مستثمر حصل عليها موقع الأخبار المالية Barron's، توقع Mohan أن يتم طرح iPhone 15 في أكتوبر، وحتى الآن، لم يكن هناك محللون آخرون يتفقون مع هذا التوقع، ولكن تقريرًا حديثًا من موقع الأخبار التكنولوجي The Information قد يقدم بعض التفسير.

تواجه Apple مشكلة في تجميع iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، وتزعم مصادر أن موردي الشركة "يستخدمون عملية تصنيع جديدة"، والتي تهدف إلى تضييق حجم الإطار، وهو الحد الأسود الضيق للشاشة.

سيسمح هذا لجهاز iPhone 15 Pro بالحصول على شاشة أكبر قليلاً مقارنة بالموديلات السابقة.

تشير المعلومات أيضًا إلى أن هذه العملية `` الجديدة '' قد تم استخدامها بالفعل من قبل على Apple Watch 7 في عام 2019.

ومع ذلك، نادرًا ما يؤجل عملاق التكنولوجيا إطلاق iPhone ، لكنه حدث من قبل، وكان أحدث مثال في عام 2022.

عند الكشف عن iPhone 14 Plus في 16 سبتمبر، كان على الناس الانتظار أسابيع حتى يتم تسليم هواتفهم.

كانت هناك مشكلة فى شاشات iPhone 14 Por Max، مما تسبب في تأخير الشحن.

وقع حادث مماثل في عام 2020، والذي شهد تأخر iPhone 12 لبضعة أسابيع بسبب قيود العرض نتيجة لوباء Covid-19.

كما أنه سواء تم إصدار أحدث إصدار من iPhone في الوقت المحدد أم لا ، يمكن لمشتري Apple توقع مجموعة من الميزات الإضافية، وفقًا للشائعات عبر الإنترنت.

تمت مشاركة نماذج من النموذج المحتمل بواسطة 9to5Ma، والتي اقترحت أن الهاتف يمكن أن يأتي بألوان مختلفة ، بما في ذلك الأخضر والوردي.

ومع ذلك، تشير الشائعات أيضًا إلى أن iPhone 15 Pro قد يكون أغلى هاتف ذكي لشركة Apple حتى الآن، ومن المرجح أن يتم بيعه بالتجزئة بسعر أعلى من إصدارات iPhone 14 Pro التي تبلغ 1099 جنيهًا إسترلينيًا و 1199 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2022.