شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة استحواذ مايكروسوفت على Activision Blizzard إلى أين وصلت ؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلق لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الطعن الإداري (PDF) الذي يسعى إلى منع Microsoft من شراء Activision Blizzard، و اتخذت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) نهجًا ذا شقين ضد صفقة 68.7 مليار دولار ، حيث رفعت هذه القضية في ديسمبر الماضي والتي كان من المقرر عرضها أمام قاضيها الإداري في الثاني من أغسطس.

وكان الجزء الآخر هو سعيها لإصدار أمر تقييدي مؤقت وأمر قضائي أولي كان من شأنه أن يوقف مايكروسوفت عن إغلاق صفقتها بينما تستمر العملية الإدارية للجنة التجارة الفيدرالية.

ورفض قاضٍ فيدرالي أمريكي طلب الأمر القضائي في وقت سابق من هذا الشهر ، كما رفضت محكمة الاستئناف طلبها بتعليق الصفقة بشكل طارئ، ومع ذلك لا تزال لجنة التجارة الفيدرالية تستأنف الرفض الأولي للأمر الزجري، وفقا لتقرير theverge.

ولم تكمل Microsoft و Activision Blizzard عملية الاستحواذ بعد ، وأعلنا مؤخرًا عن تمديد الموعد النهائي المتفق عليه بشكل متبادل حتى 18 أكتوبر، و يمكن للجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إعادة ملف هذا التحدي الإدارى، كل ذلك بينما تواصل Microsoft التفاوض مع هيئة أسواق المال في المملكة المتحدة، وكما أشرنا في وقت سابق من هذا الأسبوع هناك علامات على أن الأمور قد لا تستغرق وقتًا طويلاً - أخبر رئيس Xbox Phil Spencer الموظفين أن الشركتين "ما زالا متفائلين بأننا سنحصل على استحواذنا على خط النهاية."