شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع: معظم الأمريكيين يتوقعون نمو سياحة الفضاء بحلول 2073 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع أكثر من نصف الأمريكيين، أن يتمكنوا من السفر إلى الفضاء في غضون خمسة عقود، وفقًا لنتائج استطلاع أجراها أحد أشهر المراكز البحثية، حول آراء المواطنين الأمريكيين لقياس ما يتوقعونه من رحلات الفضاء على مدار الخمسين عامًا القادمة.

وجمع الاستطلاع، آراء عامة حول دور ناسا المستمر كشركة رائدة في استكشاف الفضاء، وكيف ستزيد صناعة الفضاء التجارية المتنامية من الوصول إلى الفضاء ، والمواضيع التي يعتقد الناس أنها يجب أن تكون على رأس أولويات وكالة الفضاء ، وفقا لتقرير space.

وجد الاستطلاع أنه في حين أن أكثر من نصف الأمريكيين يتوقعون أن تكون السياحة الفضائية روتينية بحلول عام 2073 ، فإن عددًا أقل بكثير سيكون على استعداد للقيام بهذه الرحلة بأنفسهم ، وقال 65٪ ممن شملهم الاستطلاع إنهم لن يكونوا مستعدين للذهاب إلى الفضاء إذا أتيحت لهم الفرصة وهذا الرقم أعلى بنسبة 10٪ من 55٪ الذين يتوقعون أن يكون خيارًا متاحًا على نطاق واسع.

وتم إجراء الاستطلاع بين 30 مايو و 4 يونيو من هذا العام ، وشمل أكثر من عشرة آلاف فرد لمعرفة ما إذا كانت المواقف حول السفر إلى الفضاء قد تغيرت على مدى السنوات الخمس الماضية، و أجرى مركز بيو استطلاعًا مشابهًا في عام 2018. ومنذ ذلك الحين ، زاد عدد الأمريكيين الذين يعتقدون أن المواطنين العاديين سيسافرون بشكل روتيني إلى الفضاء خلال نصف القرن المقبل بنسبة خمسة بالمائة .

وكتب بريان كينيدي التقرير مع أليك تايسون وفريقهم في بيو. يدرسون التصور العام لموضوعات مختلفة متعلقة بالعلوم والتكنولوجيا. قال كينيدي لـ برو فوند سبيس دوت كوم : "لقد اعتقدنا أن هذا هو الوقت المناسب لإلقاء نظرة على موقف الجمهور بشأن القضايا المتعلقة بالفضاء بعد خمس سنوات".

للسياق ، 2018 هو العام الذي أطلقت فيه سبيس إكس أول صاروخ فالكون هيفي و وصلت عمليات الإطلاق الإجمالية للشركة في ذلك العام إلى رقم قياسي. واجه صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لناسا تأخيرات في التطوير ، ولكنه كان في طريقه لإطلاقه الأول بحلول منتصف عام 2020 ، وبدلاً من ذلك تم إطلاق SLS لأول مرة في العام الماضي (2022) ، في مهمة Artemis 1 التابعة لناسا ، وهذا العام في طريق SpaceX لإكمال 100 عملية إطلاق مدارية.

وقال كينيدي: "لقد تغير الكثير في السنوات الخمس الماضية" ، مضيفًا: "لدينا مشاركة متزايدة من الشركات الخاصة ، ويبدو أن سياحة الفضاء أصبحت حقيقة واقعة ، وكذلك المزيد من الدول المشاركة في الفضاء ومنها دول مثل الهند والصين".