شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء بـ"ناسا": العديد من الدول تختبر درجات حرارة قياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحد كبار علماء ناسا من أن شهر يوليو قد يكون أكثر الشهور سخونة في العالم خلال "مئات، إن لم يكن آلاف، السنين"، وشدد عالم المناخ جافين شميدست على أن الأرض تواجه "تغيرات غير مسبوقة" حيث أن العديد من البلدان تختبر درجات حرارة قياسية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تأتي مخاوف عالم ناسا في خضم الموجة الحارة التي تقلب مقاييس الحرارة فوق 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) في تركيا واليونان وإيطاليا وقبرص وإسبانيا.

حثت العديد من السلطات مواطني المدن الكبرى على البقاء في منازلهم بينما يكافح رجال الإطفاء في حرائق الغابات الضخمة في كل من أثينا وكاليفورنيا على حد سواء.

قال شميدست: "نشهد تغيرات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، موجات الحر التي نراها في الولايات المتحدة في أوروبا والصين تدمر الأرقام القياسية، يسارًا ويمينًا ووسطًا".

وأضاف كبير علماء ناسا، "لكننا نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر دفئًا، لأننا سنبدأ مع حدث El Nino الذي يقترب، وسيبلغ ذروته في نهاية هذا العام".

يعتقد شميدت أن هناك "فرصة 50-50" أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، بينما يزعم علماء آخرون أن هذا قد يصل إلى 80%.\

تستند هذه التوقعات إلى البيانات المناخية التي استضافها الاتحاد الأوروبي وجامعة مين والتي تظهر أن شهر يوليو قد واجه درجات حرارة يومية قياسية.

تكشف الأدوات، التي تستخدم مزيجًا من بيانات الأرض والأقمار الصناعية، أيضًا أن الارتفاع الشديد في الحرارة لا لبس فيه.

يدعي شميدت أن تأثير هذا لا يمكن أن يُعزى فقط إلى ظاهرة النينو الجوية، التي "ظهرت للتو".

تشير ظاهرة النينو إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية للمحيط الهادئ والذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على أنماط الطقس في جميع أنحاء العالم.

يعتقد عالم ناسا أن هذه النتائج ستنعكس قريبًا في تقارير شهرية أكثر قوة تصدر لاحقًا عن الوكالات الأمريكية.