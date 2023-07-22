شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية كتم صوت المكالمات الواردة من مجهول على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتس آب مؤخرًا ميزة مفيدة لمستخدميه، حيث قدمت المنصة المملوكة لشركة Meta هذه الميزة لإسكات المتصلين المجهولين، وقد تم تصميم هذه الميزة لحماية المستخدمين من المتصلين غير المعروفين.

حيث تم تصميم ميزة Silence Unknown Callers خصيصًا لتعزيز خصوصيتك ومنحك تحكمًا أفضل في المكالمات الواردة، وتتمثل وظيفته الأساسية في تصفية البريد العشوائي وعمليات الاحتيال والمكالمات تلقائيًا من جهات اتصال غير مألوفة ، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية.

وعند تفعيلها، لن تزعجك هذه المكالمات بإشعارات الرنين؛ بدلاً من ذلك، سيتم إدراجهم في سجل المكالمات الخاص بك ، مما يسمح لك بمراجعتها لاحقًا في حالة ما إذا كانوا من شخص مهم، لذلك ، إذا كنت تريد أيضًا استخدام هذه الميزة الجديدة والمفيدة في واتس آب وإسكات المتصلين المجهولين ، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه

خطوات

1. افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي

2. اذهب الآن إلى قائمة الإعدادات

3. ملاحظة: للوصول إلى قائمة الإعدادات على نظام Android ، انقر فوق أيقونة القائمة ثلاثية النقاط الموجودة أعلى اليمين. في نظام iOS ، ستجد أيقونة الإعدادات في الزاوية اليسرى السفلية.

4. بعد ذلك اضغط على خيار "الخصوصية"

5. انقر الآن على خيارات "المكالمات" ثم حدد "إسكات المتصلين غير المعروفين".

تعمل الوظيفة على كتم المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة بشكل فعال. لذلك ، يوصى بحظر المتصل والإبلاغ عنه في حالة تلقيك أي مكالمات من أرقام غير مألوفة أو غير مرغوب فيها.