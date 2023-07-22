شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بـ ChatGPT لجعل الردود تتناسب مع شخصية المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت خدمة دردشة الذكاء الاصطناعي ChatGPT على تحديث جديد يوفر للمستخدمين تجربة أكثر تخصيصا، حيث تقوم الشركة بطرح تعليمات مخصصة ستمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في كيفية استجابة ChatGPT، حيث يمكن للمستخدمين تعيين تفضيلات معينة، وسيضعها ChatGPT في الاعتبار لجميع المحادثات المستقبلية.

ضع في اعتبارك هذه التفضيلات كفلاتر تستخدمها أثناء التسوق لشراء حذائك المفضل على التطبيق، و تمامًا مثلما تحدد اللون والحجم والعلامة التجارية ، من بين أمور أخرى ، سيسمح لك ChatGPT بتعيين "قواعد" معينة أثناء الاستجابة.

وقال OpenAI: "ستأخذ ChatGPT في الاعتبار الإرشادات المخصصة الخاصة بك لكل محادثة من الآن فصاعدًا، وسينظر النموذج في التعليمات في كل مرة يستجيب فيها ، لذلك لن تضطر إلى تكرار تفضيلاتك أو معلوماتك في كل محادثة".

فعلى سبيل المثال ، أنت طباخ وتحضر طعامًا لعائلة مكونة من أربعة أفراد، يمكنك تعيين تعليمات مخصصة تقول إنه كلما طلبت وصفة من ChatGPT ، يجب أن تكون المكونات وتقنيات الطهي وفقًا للطعام المطلوب عمومًا لإطعام أربعة أشخاص.

لذلك ، عندما تسأل ChatGPT عن الوصفة ومكونات التحضير ، دعنا نقول ، Carbonara ، سيخبرك بكمية المواد الخام اللازمة لصنع الطبق لأربعة أشخاص.

التوفر

تتوفر الإرشادات المخصصة لميزة ChatGPT في الإصدار التجريبي بدءًا من خطة Plus وسيتم توسيعها لتشمل جميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة، الميزة متاحة عالميًا باستثناء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كيفية تعيين التعليمات المخصصة

يمكن لمستخدمي ChatGPT Plus البدء في استخدام الإرشادات المخصصة عن طريق الاشتراك في الإصدار التجريبي للحصول على إرشادات مخصصة، فعلى الويب ، انقر فوق اسمك> الإعدادات> الميزات التجريبية> الاشتراك في الإرشادات المخصصة، ستظهر الإرشادات المخصصة في القائمة عند النقر فوق اسمك من الآن فصاعدًا.

على نظام iOS ، انتقل إلى الإعدادات> الميزات الجديدة> قم بتشغيل الإرشادات المخصصة. ستظهر التعليمات المخصصة في الإعدادات.