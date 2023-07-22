شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر 7 شركات تكنولوجية يتعهدون بتطوير الذكاء الاصطناعى بشكل مسئول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلب البيت الأبيض أكبر سبع شركات في الذكاء الاصطناعي يوم الجمعة لتقديم سلسلة من الوعود الطوعية لحماية المستخدمين.

وافقت جميع الشركات - Amazon و Anthropic و Google و Inflection و Meta و Microsoft و OpenAI - على سلسلة من الطلبات من البيت الأبيض لمعالجة العديد من المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، و تتكون الوعود من استثمارات في الأمن السيبراني ، وأبحاث التمييز ، ونظام علامة مائية جديد لإعلام المستخدمين عندما يتم إنشاء المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي ، وفقا لتقرير theverge.

لقد دخلت الشركات في هذه الاتفاقيات طواعية، لذلك لا توجد حاليًا أي عواقب إذا فشلت في الوفاء بوعودها. من غير المتوقع أن يتم تنفيذ العديد من هذه الالتزامات اعتبارا من اليوم الجمعة، ولكن من المتوقع أن تعمل الشركات على تنفيذها على الفور.

وفي اتصال مع الصحفيين، قال مسؤول فى البيت الأبيض إن إدارة بايدن تعمل حاليًا على أمر تنفيذي لمعالجة بعض المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي. ورفض المسؤول الإدلاء بتفاصيل لكنه قال إن الإجراءات يمكن أن تتم عبر الوكالات والإدارات الفيدرالية.

على مدى الأشهر القليلة الماضية ، اجتمعت إدارة بايدن مع المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا والعمال وقادة الحقوق المدنية لمناقشة الذكاء الاصطناعي و في مايو أعلن البيت الأبيض عن المزيد من التمويل والتوجيهات السياسية للشركات التي تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك 140 مليون دولار لمؤسسة العلوم الوطنية لإطلاق سبعة معاهد وطنية جديدة لبحوث الذكاء الاصطناعي (NAIR). كما وافقت كل من Google و Microsoft و Nvidia و OpenAI وشركات أخرى على السماح بتقييم نماذج لغتهم بشكل علني في Def Con لهذا العام.

ويأتي إعلان يوم الجمعة بعد ما يقرب من شهر من إطلاق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) خطته للكونجرس لتنظيم التكنولوجيا دون تثبيط الابتكار.

ولا تقدم الخطة، إطار عمل SAFE (الأمن والمساءلة والأسس والشرح)، طلبات سياسة محددة ولكنها تدعو المشرعين إلى العمل معًا لوضع قواعد للتعامل مع إمكانية قيام الذكاء الاصطناعى بإلحاق الضرر بالأمن القومى، والتسبب فى فقدان الوظائف، وخلق معلومات مضللة.

قال شومر عن خطته الشهر الماضى: "يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أكثر ابتكاراتنا إثارة حتى الآن، قوة يمكن أن تشعل حقبة جديدة من التقدم التكنولوجي والاكتشاف العلمي والقوة الصناعية".

وتضمنت خطة شومر أيضًا سلسلة من الإحاطات لأعضاء مجلس الشيوخ حول التكنولوجيا، وسيستضيف الأسبوع المقبل الإحاطة الثالثة. وأوضح الاجتماعان الأولان التكنولوجيا وعرضا مخاطرها على الأمن القومى.

منذ إعلان شومر، أدخل المشرعون على جانبي الممر تشريعات لتنظيم التكنولوجيا، بعض القواعد الجديدة التي تحد من كيفية استخدام وزارة الدفاع للذكاء الاصطناعي التوليدي شقت طريقها إلى قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام. من المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة على الإجراء في وقت ما الأسبوع المقبل ، وفقا لشبكة CNN.

بالنسبة لقمة البيت الأبيض، من المتوقع أن يجتمع ممثلون من جميع الشركات السبع في البيت الأبيض يوم الجمعة للتوقيع الفعلي على هذه الالتزامات. ولم يذكر البيت الأبيض موعد الحدث.