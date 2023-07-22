تكنولوجيا: العلماء يدعون إلى إجراء بحث عاجل حول عواقب ممارسة الجنس فى الفضاء

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القاهرة - سامية سيد - يدعو العلماء إلى إجراء بحث عاجل حول عواقب الجنس فى الفضاء، حيث يزعمون أن الجماع سيحدث بين سياح الفضاء في غضون 10 سنوات، لكن ناسا تصر بشكل قاطع على أنه "لم يمارس أي إنسان الجنس في الفضاء".

وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، يدعو البروفيسور ديفيد كولين إلى إجراء البحث حول الفكرة التى تناولتها الأفلام من Star Trek إلى Passengers، حيث تم تصوير الجنس في الفضاء في أفلام الخيال العلمي لسنوات.

وبينما تصر وكالة ناسا بشكل قاطع على أنه "لم يمارس أي إنسان الجنس في الفضاء" ، فإن ذلك قد يتغير قريبًا مع انتشار السياحة الفضائية.

تقدم شركات الفضاء الخاصة، بما في ذلك Blue Origin لجيف بيزوس وشركة Virgin Galactic لريتشارد برانسون، للمدنيين فرصة المغامرة في الفضاء، وإن كان ذلك مقابل ثمن باهظ.

مع هذا العصر الجديد لرحلات الفضاء ، يدعو ديفيد كولين ، أستاذ تكنولوجيا التحليل الحيوي في جامعة كرانفيلد ، إلى إجراء بحث عاجل حول عواقب الجنس في الفضاء.

كتب في مقال في The Conversation: "أنا وزملائي نعتقد أن شركات السياحة الفضائية لم تستعد بشكل كافٍ لعواقب انضمام الأشخاص إلى ما يمكن أن نطلق عليه" نادي Kármán line "، ويعد خط كارمان هو حد 62 ميلاً فوق مستوى سطح البحر يمثل بداية الفضاء".

بينما لا تحظر وكالة ناسا ممارسة الجنس في الفضاء صراحةً، فإن قواعد سلوك رواد الفضاء الخاصة بها تدعو إلى الحفاظ على "علاقات الثقة" و "المعايير المهنية" في جميع الأوقات.

كما منعت وكالة الفضاء أي متزوجين من الذهاب إلى الفضاء معًا، على الرغم من أن هذا يرجع في الغالب إلى ديناميكيات المجموعة، وليس مخاوفهم من ممارسة الجنس.

على الرغم من ذلك، يدعي البروفيسور كولين أن الجنس في الفضاء سيحدث خلال العقد القادم، وكتب: "بالنظر إلى أن السفر إلى الفضاء لم يعد مخصصًا لرواد الفضاء المحترفين، والدوافع المختلفة لسائحي الفضاء والتطورات القادمة للمركبات الفضائية، فقد خلصنا إلى أن الجنس في الفضاء سيحدث على الأرجح في غضون السنوات العشر القادمة ''.

لكن الجنس في الفضاء لن يكون الأزمة بقدر ما ستكون القضية الرئيسية هي الجاذبية الصغرى، والتي ستجعل من الصعب على رواد الفضاء البقاء على مقربة جسدية، ولا يؤثر انعدام الجاذبية على الحركة الجسدية فحسب، بل يمكن أن يتسبب أيضًا في حدوث مشكلات داخل الجسم.

تتأثر الدورة الدموية في الفضاء ويمكن أن تجعل من الصعب على الرجل الحصول على الانتصاب ، وفقًا لوري ميجز، من AI Signal Research.

وقالت في مقال لناسا: "لا توجد جاذبية لسحب الدم إلى الجزء السفلي من الجسم، وبدلاً من ذلك، يذهب الدم إلى الصدر والرأس، مما يتسبب في انتفاخ وجوه رواد الفضاء وانتفاخ الأوعية الدموية في أعناقهم".

بينما لم يحدث الجنس في الفضاء بعد، يدعي البروفيسور كولين أن التفاعلات الجنسية نفسها ليست مصدر قلق حقيقي، لكن بدلاً من ذلك، يقول إن البحث مطلوب في تأثيرات الأمر في الفضاء.

وأوضح أنه من المتوقع أن تستمر رحلات السياحة الفضائية المدارية المبكرة من أيام إلى أسابيع، لذا فإن المراحل الأولى فقط من التكاثر البشري يمكن أن تحدث في الفضاء. ولن يُسمح للمسافرين بالصعود إلى المركبة إذا كان من المعروف بالفعل أنهم حوامل، على الرغم من أن صناعة السياحة الفضائية لا يبدو أنها فكرت في حالات الحمل الخفية أو غير المعروفة.

قال البروفيسور كولين: "هناك احتمال غير معروف لحدوث تشوهات في النمو في الأجنة البشرية التي تم تكوينها في الفضاء".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك خطر متزايد للحمل خارج الرحم في حالات انعدام الوزن (عندما يلتصق الجنين خارج الرحم، على سبيل المثال في قناتي فالوب).