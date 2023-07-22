تكنولوجيا: إعلان تشويقي لهاتف Galaxy Z Flip5 يؤكد على تصميم مسطح عند الطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت سامسونج إعلان تشويقي جديد اليوم لهاتفها المرتقب Galaxy Z Flip5 والذي يؤكد على أن الهاتف الصدفي يتميز بتصميم مسطح عند الطي.

أكدت الإعلانات التشويقية والتسريبات السابقة على التغيير الذي يطرأ على هواتف سامسونج القابلة للطي هذا العام، والتي تتضمن مفصل جديد للشاشة يعرف بمفصل القطرة، والذي يدعم طي الهواتف دون أن تظهر فجوة بين الشاشة عند الطي.

وتعود سامسونج اليوم بإعلان تشويقي جديد يظهر فيه هاتف الشركة الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip5 والذي يأتي بتصميم مسطح تختفي فيه الفجوات بين الشاشة عند الطي.

ومن المقرر أن تعقد سامسونج مؤتمر Unpacked القادم للكشف عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي في 26 من يوليو، ويؤكد الإعلان التشويقي الجديد الذي نشر على منصة تويتر على أن هاتف Galaxy Z Flip5 يطوى دون أي فجوة فاصلة بين الشاشة.

يذكر أن حدث سامسونج القادم تكشف فيه العملاق الكوري عن هاتف Galaxy Z Fold5، وGalaxy Z Flip5، وسلسلة ساعات Galaxy Watch6 الذكية مع أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية.

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