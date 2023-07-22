تكنولوجيا: مواصفات الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف vivo X100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لإطلاق هاتف vivo X100 للأسواق العالمية قريباً، ولقد أوضحت التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.

كانت شركة vivo قد أطلقت سلسلة X90 في شهر نوفمبر من العام الماضي، ومن المتوقع أن تكشف vivo عن سلسلة vivo X100 في الربع الأخير من هذا العام.

وتشير التسريبات إلى أن نموذج V2308 من السلسلة القادمة يتضمن معالج من سلسلة MediaTek Dimensity 8، بينما يأتي الهاتف في السوق الصيني برقاقة Dimensity 9300.

أيضاً من المتوقع أن تتضمن سلسلة هذا العام عدد ثلاثة من الإصدارات على غرار العام الماضي، على أن تتضمن السلسلة الإصدار الرئيسي وإصدار Pro إلى جانب إصدار Pro Plus.

ويضم X100 ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يتميز الهاتف بشاشة AMOLED تدعم معدل تحديث 120 Hz، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، ويتوفر الهاتف في الأسواق العالمية بألوان الأسود، والأبيض والبنفسجي.

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